Neu: The One Moscatel

Aus der The Lakes Distillery im englischen Lakes District gibt es eine neue Abfüllung in der „The One“-Serie der Whiskys der Brennerei zu vermelden: Der The One Moscatel ist ein von Whisky Maker Dhavall Gandhi kreierter Blended Whisky aus Grain und Malt aus den Highlands, der Speyside und von Islay. Er wurde in Moscatel-Fässern aus Chipiona in der Provinz Andalusien gefinisht.

Das Rezept für den Blend ist bei allen Abfüllungen der Serie „The One“ gleich, man kann dadurch, so der Whisky Maker, die Auswirkungen der speziellen Finishes sehr schön im Vergleich demonstrieren. Die beiden anderen Whiskys der Serie, die im Vorjahr veröffentlicht wurden, erhielten im ersten Fall ein Finish in Orangenweinfässern und im zweiten eines in Sherryfässern.

Die Tasting Notes des The One Moscatel beschreiben in der Nase Jasmin und in Honig eingelegte Früchte, am Gaumen Zitrus, Vanille und Manukahonig.

The One Moscatel wird ab 25. Februar im Onlineshop der Lakes Distillery zum Preis von 46 Pfund erhältlich sein, er soll auch sehr gut für Cocktails oder einen Highball geeignet sein, natürlich aber auch pur.