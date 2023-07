Neue Brennerei: Skellig Six18 Distillery erweitert das Portfolio von Irish-whiskeys.de

Wenn es um irischen Whiskey geht, kommt an an irish-whiskeys.de von Mareike Spitzer nicht vorbei. Von Anfang an hat sie Whiskeys der grünen Insel nach Deutschland importiert – und jetzt kommt wieder eine neue Marke dazu: Whiskey der Skellig Six18 Distillery (auch einen Gin gibt es von dort).

Was diesen Whiskey so besonders macht und wie Sie ihn beziehen können, erfahren Sie nachfolgend im Text, den wir von irish-whiskeys.de erhalten haben:

Neue Brennerei: Skellig Six18 Distillery erweitert das Portfolio von Irish Whiskeys

Wie Inhaberin Mareike Spitzer mitteilt, bringt der hessische Importeur Irish-Whiskeys.de ab sofort exklusiv die Produkte der Skellig Six18 Distillery aus Cahersiveen im County Kerry auf den deutschen Markt. Damit wächst das Marken-Portfolio der führenden Spezialisten für irische Craft-Spirituosen um einen weiteren aufstrebenden Stern am irischen Whiskey-Himmel an. Mit einem Gin sowie zwei Whiskey-Abfüllungen steht Whiskey-Genießern direkt zum Launch eine kleine Range zur Verfügung.

Skellig Six18 Distillery: Craft-Brennerei aus der Grafschaft Kerry

Fast an der äußersten Nordwest-Ecke des Ring of Kerry, im kleinen Dorf Cahersiveen, befindet sich seit 2019 die Skellig Six18 Distillery. Benannt nach den als Weltkulturerbe bekannten Felseninseln im Atlantik, den Skellig Islands, entsteht dort bereits ein eigener Gin sowie in Kürze auch Whiskey. Bis dieser die notwendige Reife erlangt, vertreibt die Skellig Six18 Distillery Whiskey aus der Produktion Dritter unter ihrem eigenen Label. Jedoch findet die Fassreifung der Destillate bereits im Warehouse in Cahersiveen statt.

Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de, war jüngst vor Ort: “Von der Brennerei aus überblickt man die Meeresbucht zwischen Festland und Valentia Island und riecht das Meer.” Dieser maritime Einfluss der Atlantikluft durchströmt die dort lagernden Fässer. “Übrigens, der ungewöhnliche Name der Brennerei lehnt sich an die 618 Steintreppen an, die vom Fuße der Skellig Michael, der größten der Skellig-Inseln, hinauf zu den Ruinen einer früh-christlichen Klosteranlage führen”, erklärt Mareike Spitzer.

Skellig Six18 Whiskeys und Gin für den deutschen Markt

Ihren Gin destilliert die Skellig Six18 Distillery in der eigenen Brennerei in Cahersivee, County Kerry. Für die Destillation verwenden sie einen kupferne Brennblase und geben insgesamt zehn Botanicals in das Destillat. Hierbei sammeln sie diese lokal ein, wodurch ein interessanter Querschnitt der Pflanzenwelt um die Brennerei herum zum Bestandteil des fertigen Skellig Six18 Gin wird. Dazu gehören interessante Botanicals wie Douglasien-Nadeln, Birkensaft und eine bestimmte Seetangart von der nahegelegenen Küste. Bei der exakten Komposition der Botanicals half der Dubliner Michelin-Sternekoch Ross Lewis mit seiner feinen Expertise.

Für Ihre ersten Whiskey-Abfüllungen entschied sich die Skellig Six18 Distillery für einen Single Pot Still sowie einen Blended Whiskey, der neben Grain einen Pot Still-Anteil enthält. Beide Abfüllungen erhielten nach ihrer Lagerung in Ex-Bourbonfässern ein Finish in Pedro Ximénez Casks.

“Beim Single Pot Still ist es zudem so, dass ein kleiner Teil des Whiskeys zusätzlich in ein Ex-Peated Cask kam. Dies verleiht dem fertigen Whiskey eine unterschwellige Note, die seinen kräftigen Charakter unterstreicht”,

erklärt Mareike Spitzer.

Sowohl Gin als auch die Whiskeys sind ab sofort im deutschen Fach-Einzelhandel sowie online erhältlich. Hierbei erwartet Irish-Whiskeys.de für die Zukunft eine steigende Nachfrage:

“Die Skellig Six18 Distillery liegt am Rande einer der beliebtesten Tourismusregionen Irlands. Schon jetzt ist das Besucherzentrum ein beliebter Zwischenstopp bei Reisenden auf dem Ring of Kerry.”

Skellig Small Batch Whiskey

Vol.: 40%

Füllmenge: 0,7 Liter

Aroma: Basilikum, Macadamia Nüsse, Butter

Geschmack: Karamel, Schokolade, Brioche und Früchte

Nachklang: langandhaltend und wärmend

UVP: 36,90 €

Erhältlich im Handel oder im Shop von irish-whiskeys.de

Skellig Pot Still Whiskey

Vol.: 43%

Füllmenge: 0,7 Liter

Aroma: Nuss, Karamel, Holz, etwas Kamille

Geschmack: getrocknete Früchte, Papaya, frische Jalapenos, fruchtiger Apfel, etwas Rauch

Nachklang: ausbalanciertes langes Finish

UVP: 47,90 €

Erhältlich im Handel oder im Shop von irish-whiskeys.de