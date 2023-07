Über die Jim Beam Welcome Sessions haben wir bereits im Vorjahr berichtet, als DJ David Puentez mit geladenen Fans in Köln eine Party feierte. Jetzt geht die Event-Serie in die zweite Saison – und diesmal sorgen ab August Mike Singer und DJ Topic in Leipzig und Köln für brodelnde Stimmung.

Hier alle Infos, die uns Beam Suntory Deutschland gesendet hat – samt der Info, wie und wo Sie sich für eine der Welcome Sessions anmelden können:

Die Welcome Sessions gehen in die zweite Runde: Jim Beam feiert gemeinsam mit Musikfans einmalige Live-Konzerte mit Mike Singer und Topic

Mit den Welcome Sessions bringt die weltweite Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys erneut unvergessliche Musikevents nach Leipzig und Köln. Rund 500 Musikfans erleben gemeinsam besondere Live-Performances von Mike Singer und Topic in persönlicher Atmosphäre.

Frankfurt am Main, Juli 2023 – Abende voller einzigartiger gemeinsamer Musikmomente und dem ganz besonderen Jim Beam Welcoming Spirit: Die Welcome Sessions sorgen zusammen mit zwei renommierten deutschen Live-Acts auch 2023 für mitreißende Sounds und ganz persönliche Erlebnisse. Mit dem Eventformat feiert die Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys das, worauf es wirklich ankommt: das Miteinander, emotionale Verbundenheit und das Gefühl von Gemeinschaft – das alles im Zuge von unvergesslichen musikalischen Ereignissen in entspannter Atmosphäre, abgerundet durch vielfältige Jim Beam Drinkvariationen.

Gemeinsam mit Mike Singer und Topic den Jim Beam Welcoming Spirit genießen

Die Jim Beam Welcome Sessions werden in diesem Jahr in Leipzig und Köln gefeiert. Rund 500 Musikfans können zusammen mit Popsänger Mike Singer und dem DJ Topic ein besonderes Aufeinandertreffen zwischen Künstler und Community erleben.

Der charismatische Popsänger, Mike Singer, eröffnet am 10. August 2023 die Eventreihe in Leipzig.

Mit Hits wie „Karma“ und „Deja Vu“ hat sich Mike Singer zu einem der erfolgreichsten Popstars Deutschlands etabliert. Bei seinen Fans ist er vor allem für seine authentische Persönlichkeit und seine Nahbarkeit bekannt. Genau aus dem Grund ist Mike Singer in diesem Jahr auch bei den Welcome Sessions dabei. Er verkörpert das Gefühl von Gemeinschaft und Community – und passt perfekt zum Welcoming Spirit von Jim Beam.

Topic zählt mit Hits wie „Breaking Me“ und „Your Love“ zu den weltweit gefragtesten DJs. Am 24. August 2023 können sich 500 Fans auf seine Performance in Köln freuen. Bekannt ist Topic für seine einmaligen, mitreißenden Beats und seine energiegeladenen Live-Auftritte. Damit hat sich der DJ aus Nordrhein- Westphalen in den letzten Jahren als internationale Größe in der Elektroszene etabliert und ist mit seinen Shows gefragt auf der ganzen Welt.

Großartige Live-Musik, tolle Menschen und leckere Drinks – ein unvergesslicher Abend mit Jim Beam

Neben den beiden Künstlern bieten die Welcome Sessions noch mehr: Die Gäste und Gästinnen haben den ganzen Abend die Möglichkeit, die vielfältigen Drinkvariationen von Jim Beam für sich zu entdecken. Mit dabei auch der neue In-Drink: Jim Beam Sunshine Fizz. Die Kombination aus dem neuen Bourbon Jim Beam Sunshine Blend, Grapefruit Limonade und Eis passt ideal zu einem unbeschwerten, musikalischen Abend unter Freund*innen und ist damit der perfekte Begleiter für die Jim Beam Welcome Sessions. Doch auch andere fruchtige und klassische Serves sowie die beliebten Drinks aus der Dose sorgen für vielfältige Genussmomente.

Musikfans können sich unter folgendem Link für beide Events registrieren und mit etwas Glück Teil der Welcome Sessions 2023 werden: https://www.jimbeam-alwayswelcome.de.