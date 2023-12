Neues von Kirsch Import: Wu Dram Clan Single Cask, Stauning Rye Maple Syrup Cask, Thomson Whisky SC aus Neuseeland

Dienstag ist fast immer auch der Tag der Neuheiten von Kirsch Import, die wir hier dann vorstellen und die schon kurz danach im deutschen Handel zu finden sein werden. Schon vorab haben wir Sie heute über den fassstarken Nc’nean informiert, jetzt folgt die gewohnte nachmittägliche Übersicht weiterer Neuheiten, handlich in einen Artikel verpackt.

Diesmal vor den Vorhang: Ein sherrylastiger Glen Grant aus dem Einzelfass, ausgesucht von Wu Dram Clan, das „World’s Best Single Cask“ laut den World Whisky Awards 2023, nämlich ein Stauning Rye Maple Syrup Cask, und drei rauchige Einzelfassabfüllungen von Thomson Whisky aus Neuseeland.

Summa summarum wieder ein herrliches Portfolio für Genießer und Entdeckungsfreudige – und hier sind die Details dazu:

Sherry-Spannung von Signatory: Handverlesenes Single Cask des Wu Dram Clans

Seit 1988 ist Signatory Vintage Abfüller von außergewöhnlichen Whisky-Schätzen und hat sich in dieser für die Whiskywelt recht kurzen Zeit international in der Branche etabliert. Mehr als 10.000 Hogsheads, Butts und Co. lagern in den Hallen des unabhängigen „Bottlers“. Für die Cask Strength Collection werden sie direkt aus dem Fass abgefüllt und ermöglichen – weder gefärbt noch kühlfiltriert – vollen, unverfälschten Hochgenuss aus allen schottischen Whiskyregionen.



Eigenschaften, die auch der Wu Dram Clan schätzt. Für eine Single-Cask-Abfüllung stöberte das anspruchsvolle Indie-Trio im Signatory Holzschatz – und wählte vor Ort das First Fill Sherry Butt Nummer 4 aus. Eher bekannt als Liebhaber von Whiskys aus klassischen Bourbonfässern, bietet der Abfüller mit seinem Glen Grant 2000/2023 sensorisch spannende Abwechslung im Sherry-Sortiment: Der Speyside Single Malt Scotch schlägt gekonnt die Brücke zwischen dem traditionellen, modrigen Charakter und dem rustikalen, nussigen Charakter moderner Sherry-Whiskys

Glen Grant 2000/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Cask Strength Collection

Selected by Wu Dram Clan

23 Jahre

Dest. 25/01/2000

Abgef. 03/10/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 4

693 Flaschen

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Süßes von Stauning: Goldgewinner Rye Maple Syrup Cask – jetzt neu im Small Batch

2005 von neun Experimentierfreunden gegründet, schreibt Stauning Whisky Erfolgsgeschichte. Aus lokalem Getreide von der dänischen Westküste (Gerste wie auch Roggen), das auf dem hauseigenen Malzboden gemälzt und in 24 kleinen, direktbefeuerten Pot Stills gebrannt wird, entstehen Whiskys mit unverwechselbar dänischem Charakter.



Die Brücke zwischen Tradition und Innovation schlagen die Dänen unter anderem mit experimentellen Nachreifungen – etwa im Ahornsirup-Fass. Zum „World’s Best Single Cask” in der Kategorie Rye unter 12 Jahren wurde Staunings Rye mit Maple Syrup Cask Finish bei den World Whisky Awards 2023 gekürt, bei den The Spirits Business Global World Whisky Masters 2023 gab es Gold. Bislang nur geringfügig als Single Cask verfügbar, kehrt der Publikumsliebling jetzt in limitierter, aber größerer Auflage zurück.



Sein von Vanille, Lakritz, Zitrusnoten, Sauerteig, Minze und Zimt geprägtes Profil entwickelt der ungewöhnliche Rye in stark ausgebrannten New American Oak Casks sowie abschließend in Maple Syrup Casks aus Vermont, vorbelegt mit dem eingedickten, süßen Baumsaft.

Stauning Rye 2019/2023 – Maple Syrup Cask Finish

Danish Whisky

Limited Edition

4 Jahre

Dest. 06/2019

Abgef.: 08/2023

Fasstyp: New American Oak Barrels, Vermont Maple Syrup Casks (Finish)

1.708 Flaschen (insgesamt)

46,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rare Raucharomen aus Neuseeland: (Single Cask) Nachschub von Thomson Whisky

Mathew und Rachael Thomson kreieren neuseeländischen Whisky aus regionalen Zutaten, der für die Kategorie des Inselstaats neue Wege bereitet. Als unabhängige Abfüller gestartet, gründeten sie 2014 ihre eigene kleine Craft-Brennerei auf dem Gelände der Hallertau Brewery in Riverhead. Mit Hilfe zweier kupferner Pot Stills (1.900 und 1.000 Liter), Bourbon- und Weinfässern lassen sie hier Wirklichkeit werden, womit Mathew schon seit Jahren im kleinen Stil experimentierte: rare Single Malts mit Raucharoma aus einheimischem Manuka-Holz und Südinsel-Torf.



Malz aus Premium-Gerste rein von der neuseeländischen Südinsel (Canterbury) ist die Basis für alle Thomson Whiskys. Für den mehrfach goldprämierten Manuka Wood Smoke Single Malt wird dieses über Holz des Manuka-Baums geräuchert. Die eher aus dem Honigregal bekannte neuseeländische Art der Myrte verleiht Aromen von natürlichem Rauch, Zimt, Nelken und Manuka-Ölen.



Für das Manuka Smoke Single Cask #141 reifte der rauchige Malt-Whisky in einem mit neuseeländischem Pinot Noir vorbelegten STR-Eichenfass. STR steht dabei für „scraped“ oder „shaved“, „toasted“ und „recharred“ und bezeichnet Fässer, bei denen für ein Mehr an Aroma die innere Holzschicht dünn abgetragen wird, bevor sie getoastet und zuletzt oberflächlich neu ausgebrannt werden.



Der South Island Peat Single Malt wiederum besteht aus Gerstenmalz, das über Südinsel-Torf gedarrt wurde. Der Effekt? Aromen wie erdiger Rauch, Jod und süße Vanille.

Manuka Wood Smoke Single Malt

Thomson Whisky New Zealand

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Manuka Smoke Single Malt Single Cask #141

Thomson Whisky New Zealand

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: STR French Oak New Zealand Pinot Noir Wine Cask

Fassnr. 141

284 Flaschen

53,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



South Island Peat Single Malt

Thomson Whisky New Zealand

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert