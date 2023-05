Nur noch bis Sonntag: Den limitierten „The Epicurean – We love Art” und das Künstlerfass von Daniel Lisson gewinnen!

Drei streng limitierte „The Epicurean – We love Art“ Single Cask Blended Malts aus den Lowlands von Douglas Laing und ein vom Kölner Künstler und Designer Daniel Lisson in ein einzigartiges Kunstwerk verwandeltes Whiskyfass, das jeden Partykeller und jede Whiskyecke ziert – das sind die tollen Preise bei unserem neuesten Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem Partner, dem Bremer Spirituosen Contor, für unsere deutschen Leser durchführen.

Als Hauptpreis gibt es den im Cognac-Fass veredelten „The Epicurean – We love Art“ von Douglas Laing und das einzigartige Fass von Daniel Lisson – der zweite und dritte Gewinner erhält jeweils eine Flasche des außergewöhnlichen Lowland-Whiskys.

Das Gewinnen ist zudem so einfach wie immer: Einfach den nachfolgenden Text durchlesen, danach die Gewinnfrage beantworten und die Lösung einsenden. Kann losgehen? Kann losgehen:

Whisky trifft Kunst: Douglas Laing präsentiert The Epicurean „We love Art” exklusiv für Deutschland

Das schottische Familienunternehmen Douglas Laing & Co. und das Bremer Spirituosen Contor brachte im April dieses Jahres eine limitierte Abfüllungen exklusiv auf den deutschen Markt. Der, im Cognac Fass veredelten und in Fassstärke abgefüllte, Blended Malt Whiskys The Epicurean “We love Art” ist eine Hommage an die Kunst der Whiskyherstellung.

Vor über 70 Jahren gegründet, gehört das Familienunternehmen Douglas Laing & Co. heute zu den führenden Whisky-Herstellern Schottlands und versorgt die Welt mit ausgezeichneten Scotch Whiskys mit einem besonderen Fokus auf Single Cask Single Malts sowie Small Batch Malt Scotch Whiskys. Das Unternehmen wurde 1948 von Fred Douglas Laing gegründet und befindet sich noch heute im Besitz der Familie Laing. Die Unternehmensleitung teilen sich der Vorsitzende Fred Laing Jr. und Cara Laing als Head of Whisky. Die Firmenphilosophie folgt stets dem Ziel, den Whisky nicht zu verfälschen und deshalb mit relativ hohem Alkoholgehalt und rigoros ohne Kältefiltration abzufüllen. Das Herzstück sind die „Remarkable Regional Malts“, eine Markenfamilie, zu welcher die Abfüllungen Big Peat (Islay), Timorous Beastie (Highlands), The Epicurean (Lowlands), Rock Island (Islands), The Gauldrons (Campbeltown) sowie Scallywag (Speyside) gehören. Zudem ist die Familie Laing auch besonders stolz auf die hauseigenen Premium Single Casks-Abfüllungen wie Provenance, Old Particular und Xtra Old Particular (XOP) sowie die Whiskys der eigenen Whiskybrennerei Strathearn.

Aber zurück zur Sonderausgabe The Epicurean “We love Art”: Die Gestaltung der Etiketten der Flaschen ist detailverliebt und zeigt auf spielerische Art die Verbindung von Whisky und Kunst. Auf der einen Seite die Handwerkskunst des Blendens und auf der anderen die visuell auffälligen Ausstattungen. The Epicurean „We love Art“ Edition besticht dabei durch knallig-bunte Farbwirbel.

Als besonderes Highlight wurden die Abfüllung in ehemaligen Cognac-Fässern des renommierten Hauses J.G. Monnet veredelt. Diese Fässer verleihen dem Whisky eine unvergleichliche Eleganz und Tiefe. Das traditionsreiche Haus Monnet ist seit 1838 bekannt für seine qualitativ hochwertigen Cognacs und wurde zuletzt mit dem Titel „Cognac des Jahres 2022“ beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb (ISW) ausgezeichnet.

Um die Verbindung zwischen Whisky und Kunst noch weiter zu betonen, wurden 3 ehemalige Whiskyfässer vom Kölner Künstler und Designer Daniel Lisson in wahre Kunstwerke verwandelt. Den ausrangierten Fässern wurde durch knallige Farben, Schriftzügen und Logo neues Leben eingehaucht. Und eines davon können Sie jetzt gewinnen.

The Epicurean “We love Art” Edition, Single Cask Blended Malt Scotch Whisky

55,5% vol., 0,70Ltr

Tastingnote:

Nase: Floral mit fruchtigen Noten von Aprikosen und Zitrusfrüchten

Gaumen: Fruchtig, süß und warm mit einer feinen Eichenholznote.

Finish: Eine leichte Süße umspielt von etwas karamellisiertem Zucker und feinen Gewürzen.

