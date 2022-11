Ein Newcomer bei Whiskys ist PŌKENO Single Malt Whisky – der neuseeländische Single Malt von der Nordinsel des Landes. Leser von Whiskyexperts kennen ihn aber schon, denn seit Montag gibt es die drei brandneuen Abfüllungen von ihm bei uns zu gewinnen (haben Sie schon mitgespielt?).

Die Kammer Kirsch GmbH importiert PŌKENO Single Malt Whisky jetzt nach Deutschland – als einem von nur fünf Märkten weltweit stehen Whiskyfreunden die Whiskys also hierzulande zur Verfügung. Mehr über PŌKENO Single Malt Whisky lesen Sie nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

PŌKENO Single Malt Whisky betritt die Weltbühne des Whiskys

Neue Whiskys aus Neuseeland

Kammer-Kirsch übernimmt den Import und Vertrieb der Pōkeno Single Malt Whiskys aus Neuseeland und erweitert damit sein umfassendes Whiskysortiment um drei Abfüllungen dieser neuen Marke.

Mit seinem Kernsortiment an kreativen, vollmundigen Whiskys ist Pōkeno ein brillanter, authentischer Newcomer auf der Weltbühne des Whiskys.

Die Single Malts der Pōkeno Reihe zeichnen sich durch den reinen Charakter Neuseelands aus, denn alle Zutaten stammen ausschließlich aus diesem Land. Zudem werden die Whiskys in der hochmodernen Pōkeno Brennerei vor Ort sowohl destilliert, gereift und sogar abgefüllt.

Pōkeno ist in ein warmes, nebliges, feuchtes Tal auf Neuseelands Nordinsel, eingebettet und geschützt von den vulkanischen Hügeln, aus denen reines, natürliches Quellwasser für die Whiskyproduktion bezogen wird.

Als Craft Distillers ist das Brennereiteam von Pōkeno in der Lage, sich auf Qualität statt auf Quantität zu konzentrieren und die Produktion auf ihre Art durchzuführen, die nicht unbedingt der einfache Weg ist. Alles, was sie tun, ist darauf ausgerichtet, einen der besten Single Malts der Welt herzustellen. Aus diesem Grund wird nur die feinste Gerste verwendet, die aus drei ausgewählten Familienbetrieben von der fruchtbaren Südinsel Neuseelands stammt.

Die hochmoderne Pōkeno Brennerei ist vollständig automatisiert, um den optimalen Gärungs- und Destillationsprozess und damit die Qualität der Spirituose zu gewähren. In der Produktion behält Pōkeno die volle Kontrolle – vom Korn bis in die Flasche. Chargenproduktion, lange Gärung und langsame Destillation sind dabei nur einige Produktionsschritte, die Pōkeno von manch anderer Destillerie unterscheidet.

Für die Reifung der kostbaren Destillate werden nur die besten Fässer ausgewählt. Das subtropische Klima führt zu unglaublich hohen Verdunstungsraten, was die Reifung und die Entwicklung der Geschmacksprofile beschleunigt.

All dies ermöglicht es, Single Malt Whisky mit außergewöhnlichem Körper und Geschmack herzustellen. Ein Whisky, der den reinen Geist von Aotearoa einfängt.

„Die Pōkeno Whiskys überzeugen mit einem erstaunlich reifen und überaus sanften Geschmacksprofil. Wir sind stolz, den Whiskyliebhabern einen neuen Kontinent mit idealen klimatischen Bedingungen für die Whiskyerzeugung näherzubringen und diese spannenden Single Malt Whiskys einzuführen“,

freut sich Kammer-Kirsch Geschäftsführer Gerald Erdrich.

Im Kernsortiment der neuseeländischen Marke wird Pōkeno Origin, Pōkeno Discovery und Pōkeno Revelation angeboten. Das authentische Geschmacksprofil der Brennerei zeigt dabei Pōkeno Origin, der vollständig in First-Fill-Bourbon-Fässern reifte und Aromen von süßem Karamell und weichen Zitrusnoten aufweist.

Pōkeno Discovery enthält anteilig auch Oloroso- und PX-Sherry-Fässer, denen der Single Malt Noten von Schwarzwälder Kirschtorte, Zimt und dunkler Schokolade verdankt.

Für die Herstellung von Pōkeno Revelation kommen neben First-Fill Bourbon-Fässern auch neuseeländische Rotwein-Fässer zum Einsatz. Aromen von reifen, roten Sommerfrüchten finden hier Anklang und erinnern an den süßen und sanften Geschmack des Sommers.

Die Pōkeno Single Malt Whiskys werden anfangs nur in fünf ausgewählten Märkten vertrieben und sind ab sofort über die Kammer-Kirsch GmbH erhältlich. Der Verkaufspreis im Fachhandelt wird je nach Abfüllung bei ca. 40 € bzw. 50 € liegen.

Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Glenturret, The Whistler, M&H und Rebel. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Hell or High Water, Buckingham Palace Gin sowie dem Coca Blatt Likör AGWA de Bolivia, Pfefferminzlikör Minttu und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Spirituose Fruity Touch und die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Apple Vodka Squamata und Black Forêt Gin runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.