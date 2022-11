The Westfalian: Deutschlands Weltmeister-Whisky wird 10 und feiert mit drei Jubiläumsabfüllungen

„The Westfalian“ aus Paderborn, gebrannt in der Feinbrennerei Northoff, ist einer der deutschen Whiskys, die international bei Verkostungen und Prämierungen reüssieren können – darunter bei so renommierten Wettbewerben wie der ISC (International Spirit Challenge), der IWSC (International Wine & Spirit Challenge) oder den World Whisky Awards.

Jetzt feiert man in der Brennerei den 10. Geburtstag des Whiskys – und kündigt drei Sonderabfüllungen an, die am 19. November erscheinen. Mit der nachfolgenden Presseaussendung feiert man das Jubiläum und erzählt ein wenig mehr über den von Thomas Ewers (Malts of Scotland) kuratierten Whisky sowie die drei (plus einer) neuen Abfüllungen:

Meilenstein deutscher Whisky-Geschichte: Deutschlands Weltmeister-Whisky wird 10!

„The WESTFALIAN“…

……Whisky aus Paderborn wurde von der IWSC „International Wine & Spirit Challenge“ zum besten Whisky der Welt 2020 gekürt!!!!

Nein, sie lesen richtig. Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Whisk(e)y ist ein deutscher Whisky mit dieser höchsten Auszeichnung Weltweit geehrt worden.

Auch im Jahre 2021 wurde „The WESTFALIAN“ punktgleich mit dem Gewinner auf Platz 2 gewählt.

Der Paderborner Whisky The WESTFALIAN ist in 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021 durch die ISC (International Spirit Challenge) & IWSC (International Wine & Spirit Chellange) sowie den World Whisky Awards zum besten deutschen Whisky International gewählt worden.

Das Besondere an diesen Auszeichnungen ist, dass diese Wettbewerbe zu den einflussreichsten der Welt gehören. Sie sind federführend für die Beurteilung und Auszeichnung von Spirituosen und Weinen weltweit.

Dieses Jahr gibt es ein ganz besonderes Ereignis

Am 19.11.22 feiert Paderborn das 10-jährige Jubiläum des erfolgreichsten deutschen Whisky mit gleich 3 Sonderabfüllungen. Die 10-jährigen Abfüllungen sind alle unterschiedlich im Geschmack und von überdurchschnittlicher Qualität. Echte Meilensteine deutscher Brennkunst.

2012 – 2022 – Cask TW15 – 10y – German Single Malt Whisky

51.9% – ex. Glen Keith Bourbon Barrel

Nase:

Honignoten, Karamell, Toffee, reife helle Früchte, Apfelmus mit Zimt, Vanillekipferl, Butterstreusel, Spritzgebäck, Vanillestangen, Apfelkuchen

Geschmack:

cremiger Honig, kandierter Ingwer, Apfelkuchen, Vainllekipferl, Streuselkuchen, Toffee, kandierte helle Früchte, Butterkekse

2012 – 2022 – Cask TW21 – 10y – German Single Malt Whisky

54.1% – ex.Tomatin Sherry Hogshead

Nase:

dunkle Früchte, Waldbeeren, Brombeeren, Weihnachtskuchen, Eichenbalken, Honigkuchen, geröstete Nüsse, Schokoladenstreusel

Geschmack:

süße Kirschen, Honig, Waldbeeren, geröstete Mandeln, Bratäpfel, cremiger Sherry, Kirschgelee, Lebkuchen

2012 – 2022 – Cask TW23 – 10y – MASTERPIECE – German Single Malt Whisky

55.7% – first fill Sherry Quater Cask

Nase:

dunkle süße Kirschen, Pflaumenkompott, Aachner Printen, Weihnachtskuchen, dunkler Honig, Waldbeeren, etwas Leder, feine Tabaknoten

Geschmack:

würzig, dunkle Schokolade, Schwarzkirschen, Pflaumenkompott, Waldhonig, Printen, Honigkuchen, alte Eichenbalken, Trauben-Nuss-Schokolade

Zusätzlich gibt es noch einen getorften Whisky mit 9 Jahren:

2013 – 2022 – Cask TW68 – German Single Malt Whisky peated

51.1% – ex. Laphroaig Bourbon Barrel

Nase:

süßer medizinischer Rauch, Karamell, Toffee, Honig, gelbe Früchte, reife Stachelbeeren, süßer Apfel, etwas Speck, Mürbegebäck, Holzspäne

Geschmack:

warme Asche, süßer Rauch, Heftpflaster, medizinische Noten, Spritzgebäck, Honigbonbons, etwas erdiger Rauch, feine Holznoten, Vanille

Der Erfolg kommt aber nicht von ungefähr. Federführend steht hinter diesem Whisky Thomas Ewers (Mitglied der Keeper of the Quaich) der bereits mehrfach mit seinem Label MALTS OF SCOTLAND in Schottland zum besten unabhängigen Abfüller der Welt für seine ausgewählten Whiskys ausgezeichnet wurde.

Thomas Ewers ist zuständig für die Abstimmung des Destillates, Auswahl der Fässer sowie Entscheidung über die Abfüllreife.

The WESTFALIAN ist der deutsche Whisky für Genießer und Individualisten.

Kein Massen- oder Discountprodukt. Ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.

Obwohl der Paderborner Whisky erst seit 2012 gebrannt wird konnte er sich gegen alle anderen Whiskys der Welt durchsetzen. Was für seine Qualität spricht. Angefangen hat es 2012 mit dem Single Grain und Single Malt. 2013 folgte der peated Single Malt, 2014 der Single Corn und 2015 der Single Rye. Damit bietet er eine große Geschmacksvielfalt an. Abgerundet wird der Paderborner Whisky durch seine beliebten Whiskyliköre „Miss Sunshine“ und „Onkel Joes Hütte“

Weitere Infos unter

www.the-westfalian.com

Thomas Ewers sagt zu diesen Jubiläum und den vielen Auszeichnungen:

„Deutscher Whisky ist ein Produkt mit Zukunft. Es gibt noch viel Entwicklungsarbeit und wir freuen uns unseren Beitrag dazu zu leisten zu können. Die internationale Akzeptanz unseres The WESTFALIAN macht uns richtig stolz und wir freuen uns auf die kommenden Jahre“

The WESTFALIAN ist nicht der Whisky von der Stange sondern jede Abfüllung ist etwas Besonderes da er nur als Einzelfassabfüllung erhältlich ist.

Ohne Farb- oder Geschmackszusätze ohne Kühlfitration – ein pures – natürliches Produkt.

Ein „Dram“ des WESTFALIANs ist immer ein besonderer Moment den man mit Freunden teilt – ein „come together“ !

Besuchen kann man „The WESTFALIAN“ immer Donnerstags von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Samstags von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr.