PR: Ab 31. 7. neuer Whisky-Film auf DVD: The Amber Light

Nach dem im Vorjahr erschienenen und recht erfolgreichen Whisky-Film „Scotch: The Golden Dram“ bringt polyband.de jetzt ein Whisky-Roadmovie – zunächst exklusiv in den heimischen Whisky-Fachhandel: Ab 31. Juli wird dort „The Amber Light“ mit dem bekannten Whiskyfachmann David Broom erhältlich sein.

Was Sie von dieser DVD erwarten können, die es in einer exklusiven Sonderausgabe geben wird, können Sie untenstehend nachlesen und nachsehen, denn wir haben Ihnen auch den Trailer dazu in den Artikel gestellt. Bei Interesse am Movie sprechen Sie einfach mit Ihrem Fachhändler.

The Amber Light – Ein außergewöhnliches Whisky-Roadmovie mit dem weltbekannten Spirituosen-Experten Dave Broom

THE AMBER LIGHT ist ein Roadmovie im klassischen Sinne – Dave Brooms Reise reicht von Glasgow über Islay zur Speyside und von Fife bis nach Edinburgh. Immer begleitet von einem fulminanten Soundtrack verschiedener Bands und Musiker aus Schottland, die den Zuschauer mitnehmen in die faszinierende Welt des schottischen Whiskys. Ab 31.07.2020 auf DVD!

Dave Broom schreibt seit über 30 Jahren über seine Leidenschaft Whisky und seine Heimat Schottland und hat u.a. den Bestseller „Der Whisky-Atlas“ – erschienen im Hallwag/G&U-Verlag – verfasst. Begleiten Sie ihn auf seiner Reise zu den Wurzeln des Whiskys und zu den weniger bekannten Teilen der schottischen Whiskykultur. Ob Musiker, Brenner, Alchemisten, Schriftsteller, Bauern, Künstler, Barkeeper, Schmuggler und Landadel – sie alle spielen eine Rolle in der Geschichte und Gegenwart des „Wasser des Lebens“. Die (Erfolgs-)Geschichte des Whiskys mag vielleicht vertraut erscheinen. Doch sie ist in Wirklichkeit nicht gradlinig, sondern voller Umwege – so wie Schottland selbst. Sie handelt von Orten, von Persönlichkeiten, von Poesie und von Gesang.

THE AMBER LIGHT erzählt die wahre Geschichte – fernab von bestimmten Marken und Mythen. Warum stellt Schottland überhaupt Whisky her? Wie hat sich Whisky zur uns heute bekannten Spirituose entwickelt? Welche Bedeutung und Verbindung hat Scotch mit Musik und Literatur? Und wie sieht die Zukunft des Whiskys aus? Über all diese Aspekte spricht Dave Broom mit wichtigen Akteuren, darunter Ian Rankin (Autor der Rebus-Krimireihe), Lord Elgin (Nachfahre von Robert the Bruce), Frank Murphy (Besitzer der Whisky Bar The Pot Still, Glasgow), Georgie Crawford (Distillery-Manager, ehemals Lagavulin, jetzt Port Ellen Distillery).

„Eine wärmende Erzählung über das flüssige Gold.“ The Guardian

polyband veröffentlicht THE AMBER LIGHT am 31. Juli 2020 zunächst exklusiv für den SpirituosenFachhandel auf DVD. Die exklusive limited Edition umfasst die DVD-Box mit Wendecover, Artwork- Filmposter der schottischen Künstlerin Katie Guthrie und ein umfangreiches und informatives Booklet.