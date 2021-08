PR: Alba Import erweitert das Portfolio mit Sailor’s Home Irish Whiskey

Freunde irischen Whiskeys finden auch in Deutschland immer mehr Auswahl. Frisch dazugekommen: Sailor’s Home Irish Whiskey mit drei verschiedenen Abfüllungen, die man ab sofort im Portfolio von Alba Import findet.

Was es über die Whiskeys des Unternehmens aus Limerick zu erzählen gibt, hat der Importeur in der untenstehenden Pressemitteilung zusammengefasst:

Alba Import erweitert das Portfolio mit Sailor’s Home Irish Whiskey

Durch die Zusammenarbeit mit The Sailor’s Home Company baut Alba Import das Portfolio im Bereich Irish Premium Whiskey aus.

Die noch junge Firma aus Limerick hat erst kürzlich ihre erste Range von Irish Premium Whiskeys in Irland und Großbritannien vorgestellt und Cian Quilty, CEO von Sailors Home, freut sich sehr, durch die Zusammenarbeit mit Alba Import seine Produkte nun in Deutschland anbieten zu können.

Benannt hat Cian, der auf eine Karriere in der irischen Whiskeyindustrie zurückblickt, sein Unternehmen und seine Whiskeymarke nach einer Seemannsmission, die im Jahr 1856 von der Stadt Limerick und ortsansässigen Handelsfamilien erbaut wurde, um Seefahrern und Entdeckern aus aller Welt ein Zuhause fernab ihrer Heimat zu bieten. Und so ist der rote Faden der Marke Sailor’s Home auch die Seefahrt, die Welt der Entdecker und der Abenteurer auf ihrer Suche nach neuen Wegen und Möglichkeiten, denn Cian‘s Ansporn ist es, auch in der Welt des Irish Whiskey neue Wege einzuschlagen.

Dies stellt er mit seinen drei Qualitäten „The Journey“, „The Haven“ und „The Horizon“ eindrucksvoll unter Beweis.

Was auf den ersten Blick wie ein weiterer Irish Independent Bottler wirkt, ist jedoch viel mehr. Cian Quilty lässt seine Whiskeys nach eigener Rezeptur unter Aufsicht und mit der Expertise von Dr. Jack O’Sé destillieren und reifen.

Jack O’Sé, der sein erstes Batch Whiskey bereits 1979 destillierte und auf über 40 Jahre Tätigkeit und Erfahrung in der irischen Whiskeyindustrie zurückblickt, gilt als eine Kapazität in der Welt irischer Whiskeys. Hochgraduiert (Titel in Biochemistry und Brewing & Distilling) mit den Fachgebieten Fermentation, Destillation, Reifung und Blenden hat er für die Entwicklung von Irish Whiskey eine ähnliche Bedeutung wie Dr. Jim Swan in Schottland sie hatte.

Jack O’Sé

Sein Wissensdurst und Entdeckerdrang sind für Jack O’Sé Motivation, aus der Tradition lernend neue Pfade zu beschreiten und innovativ die Aromenwelt irischer Whiskeys zu bereichern.

Ein perfekter Ausdruck dessen ist „The Journey“ – eine Vermählung von Irish Malt Whiskey, schlussgereift in Jamaica Rum Fässern, mit Irish Grain Whiskey, der zuerst in frischer amerikanischer Eiche ausgebaut und danach für eine Zweitreifung in Fresh Bourbon Barrels umgefüllt wurde – eine ungewöhnliche Rezeptur, die zu intensiven Toffee-, Butterscotch- und Rum Aromen sowie einer fein abgestimmten Würze führt.

Bei „The Haven“ handelt es sich um einen Single Pot Still Irish Whiskey – dreifach destilliert aus gemälzter und ungemälzter irischer Gerste als auch einem kleinem Anteil Hafer, gereift in Bourbon Barrels und Oloroso Sherry Casks. Auch hier überrascht der intensiv cremige und üppige Antritt, gefolgt von einer wunderschönen Fruchtigkeit.

„The Horizon“ ist komponiert aus Irish Malt und Grain Whiskey, gereift für mindestens 10 Jahre in ex Bourbon Fässern, bevor er für 6 Monate in frischen Barbados Rum Casks schlussreifen darf. Ein elegantes und komplexes tropisches Schwergewicht mit einem unverkennbaren Einfluss von Caribbean Rum, der dem Gaumen mit Aromen von karamellisierter Banane und dunklem Rohrzucker schmeichelt.

Mit diesen ersten drei Qualitäten will das Unternehmen aus Limerick neue Welten des Geschmacks und Genusses von Irish Whiskey erschließen. Das ansprechende moderne und edle Design geht damit Hand in Hand und gibt der Marke ein fortschrittliches und zeitgemäßes Erscheinungsbild. Sailor’s Home wendet sich damit an anspruchsvolle und experimentierfreudige Barkeeper und Whiskygenießer – Kenner und Einsteiger gleichermaßen.

Jack O’Sé kommentiert seine Arbeit mit Sailor’s Home:

„Der experimentelle Umgang mit Whiskey und seinen Aromen ist die Grundidee von Sailor’s Home und für mich eine Herzensangelegenheit. Wir vereinen ungewöhnliche Rezepturen mit verschiedenartigen Fässern aus aller Welt, um damit Irish Whiskey mit einem aufregenden Geschmacksprofil zu schaffen. So streben wir nach neuen Horizonten und möchten gerade auch die jüngere Generation von Whiskygenießern mit auf die Reise nehmen.“

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert: