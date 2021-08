PR: Brown-Forman Deutschland startet wieder mit Sonderangeboten ins Jahresendgeschäft

Gestern war Weihnachten schon wieder acht Monate her – das bedeutet aber auch, dass es nur mehr vier Monate voraus wieder darauf wartet, Geschenke zu verteilen, die wir vorher eingekauft haben. Und auch wenn der Blick aus den Redaktionsfenstern keinerlei Hinweise darauf gibt, dass die Weihnachtszeit näher ist als Ostern vergangen: Die Unternehmen und Agenturen waren schon vor Wochen und Monaten tätig, um wieder Ideen für das Weihnachtsgeschäft zu generieren.

Traditionell früh dran damit, Ihnen die Ideen für Weihnachten zu präsentieren ist Brown-Forman Deutschland – und wir bringen natürlich die Infos dazu – auch wenn die Packs dann erst Ende Oktober im Handel zu finden sein werden:

Brown-Forman Deutschland startet wieder mit Sonderangeboten ins Jahresendgeschäft

Hamburg, 25.08.2021 – Attraktive JACK DANIEL’S Metall-Geschenkboxen mit Sammeleffekt, ein Tasting Set und Adventskalender sowie hochwertige Geschenksets für JACK DANIEL’S Single Barrel, Gentleman Jack, Woodford Reserve, The GlenDronach und Benriach sorgen für zusätzliche Kaufanreize am Point of Sale.

Die Metall-Geschenkbox ist mit einer 0,7-l Flasche JACK DANIEL’S Old No. 7 erhältlich und im Design der Marke gestaltet. Der Verkaufspreis liegt bei 20,49 Euro (UVP). Der Mix-Karton enthält je drei Flaschen und drei Geschenkboxen einer Marke.

Das JACK DANIEL’S Tasting Set führt in die Aromenvielfalt des JACK DANIEL’S Trios Old No. 7, Single Barrel Select und Gentleman Jack ein und enthält jedes Produkt in der 0,05-l Probiergröße (9,99 Euro, UVP) samt zugehöriger Verkostungsanleitung.

JACK DANIEL’S Gentleman Jack ist als Geschenkset mit einer 0,7-l Flasche (28,49 Euro, UVP) oder einer 0,2-l-Probierflasche (9,99 Euro, UVP) erhältlich. Die Sets enthalten einen hochwertigen Tumbler, in dem der zweimal durch Ahornholzkohle gefilterte Super Premium Whiskey mit seinem milden Abgang besonders stilvoll serviert wird.

Das JACK DANIEL’S Single Barrel Select Geschenkset spricht ganz besonders Whiskey-Liebhaber an. Der gebrandete Tumbler als Gratis-Zugabe zur 0,7-l Flasche vollendet den Auftritt des erlesenen Whiskeys (38,99 Euro, UVP), für dessen Herstellung nur eins von 100 Fässern vom Master Distiller auserwählt wird.

24 kleine Momente mit großem Genuss verspricht der JACK DANIEL’S Adventskalender, der die gesamte Markenfamilie vereint und ein perfektes Geschenk für die Vorweihnachtszeit ist (69,99 Euro, UVP). Er beinhaltet insgesamt 20 Stück 0,05-l Miniaturen: den JACK DANIEL’S Old No. 7, die Flavors JACK HONEY, JACK APPLE und JACK FIRE, JACK DANIEL’S Tennessee Rye, JACK DANIEL’S Single Barrel und Gentleman Jack sowie 4 kleine Gläser.

Das Woodford Reserve Geschenkset spricht besonders die Liebhaber von hochwertigen Spirituosen an, die Wert auf einen formvollendeten Genuss legen. Der Bourbon, den ein Geschmacksprofil von über 200 Aromen auszeichnet, wird um einen edlen Kristall-Tumbler ergänzt (0,7-l Flasche, 29,99 Euro, UVP).

The GlenDronach 12 Years, mehrfach prämierter Meister der Sherry-Fassreifung, wird zum Saisonhöhepunkt im Geschenkset mit einem hochwertigen Single Malt Ritzenhoff Grenoble Glas angeboten (0,7-l Flasche, 45,99 Euro, UVP). Dieses bringt die Vollmundigkeit und den fruchtig-nussigen Geschmack des in spanischen Oloroso und Pedro-Ximinèz-Sherryfässern gereiften Super Premium Single Malt besonders gut zum Ausdruck.

Erstmals im deutschen Markt erhältlich ist das Benriach The Original Ten Geschenkset mit einem passenden Nosing Glas, in dem sich die Geschmacksvielfalt des Benriach- Flaggschiffs stilvoll genießen lässt (35,99 Euro, UVP).

Alle Mehrwert-Promotions sind ab Oktober 2021 bis Ende des Jahres in limitierter Auflage im deutschen Lebensmitteleinzelhandel verfügbar.