PR: Charakterstarker Irish Whiskey Kilbeggan Black neu im Online-Handel erhältlich

Der beliebte Kilbeggan Irish Whiskey erhält eine neue und dauerhafte Variante: Der Kilbeggan Black bietet eine dezente Rauchigkeit, die die sanften Noten des Whiskeys nach Angaben der Brennerei ideal ergänzt und unterstreicht.

Mehr zum Kilbeggan Black, der momentan exklusiv im Online-Handel erhältlich ist, in der nachfolgenden Presseaussendung, die wir von Beam Suntory Deutschland erhalten haben:

PRODUKTNEUHEIT: CHARAKTERSTARKER IRISH WHISKEY KILBEGGAN® BLACK AB MITTE MAI EXKLUSIV IM ONLINE-HANDEL ERHÄLTLICH

Irlands älteste Destillerie präsentiert ihre neue Premium-Spezialität und setzt dabei auf Kontrast und Tradition: Kilbeggan® Black Irish Whiskey – veredelt mit getorftem Malz.

Frankfurt am Main – Mit der Einführung von Kilbeggan® Black Irish Whiskey feiert Beam Suntory eine dauerhafte Ergänzung des Kilbeggan® Irish Whiskey-Portfolios. Die neue Premium-Spirituose Kilbeggan® Black (0,7l, 40% vol., UVP 19,99 EUR) ist in Deutschland ab Mitte Mai vorerst exklusiv über den Online-Handel erhältlich.

Mit seiner Gründung im Jahr 1757 bleibt Kilbeggan ein echter original irischer Whiskey, hergestellt von Irlands ältester kontinuierlich lizenzierter Brennerei. In Kilbeggan® Black vereinen sich die lange und erfolgreiche Brennerei-Historie, die raue Landschaft und das Klima Irlands sowie traditionelle Handwerkskunst – und schaffen eine einzigartige Authentizität und Geschmacks-Harmonie. Eine ideale Wahl für den Whiskey-Liebhaber, der Tiefgang und Charakter im Geschmack schätzt.

Wie alle Whiskeys von Kilbeggan® wird auch der Kilbeggan® Black aus weichem Grain Whiskey hergestellt, der mit doppelt destilliertem Malt Whiskey vermählt wird. Durch diese doppelte Destillation bleibt eine Vielzahl seiner reichhaltigen Aromen erhalten und begründet sein aromatisches und komplexes Geschmacksprofil, welches sich gleichzeitig zu einem zugänglichen, würzigen Irish Whiskey zusammenfügt.

Kilbeggan® Black brilliert als Premium Whiskey durch seine vielfältigen Aromen; Im Vordergrund reife grüne Äpfel, Birnen und Getreide und im weichen, langanhaltenden Abgang eine starke, süß-würzige Note bestehend aus Pfirsichen, Karamell und rauchigem Torf. In ehemaligen Bourbonfässern gereift, überzeugt Kilbeggan® Black daher vor allem mit seinem Tiefgang und einem unverwechselbar reichhaltigen und markanten Charakter – in Kilbeggan® Black treffen noch kontrastreicher die weichen Noten auf den subtilen Torfrauch. So lädt auch dieser Kilbeggan® nicht nur Whiskey-Kenner zum entspannten Verweilen ein und verbindet eine angenehm-dezente Süße mit charaktervoller Würzigkeit.

„Wir freuen uns sehr auf die Einführung unserer neuen Premium-Variante Kilbeggan® Black. Er ist der perfekte Whiskey, um sich nach einem langen Tag zurückzulehnen und zu entspannen. Kilbeggan® Black bietet ein raffiniertes Geschmackserlebnis, das durch die Zugabe von getorftem Malz mit mehr Charakter verfeinert wird, während die Geschmeidigkeit, die wir mit irischem Whiskey assoziieren, erhalten bleibt.“ Albrecht Schneider, Marketing Director bei Beam Suntory Deutschland

KILBEGGAN® Black (40% vol.)

Aroma

Dezente Süße mit reifen Äpfeln und Birnen, gefolgt von Pfirsich und cremigem Karamell mit einem leichten Hauch von Torf, der ein wenig Würze und Charakter verleiht.

Geschmack

Mild mit Noten von grünen Früchten und Getreide, die sich zu einem Hauch von Torfrauch entfalten.

Abgang

Lang anhaltend mit dezentem Torfrauch und Gewürzen.

KILBEGGAN® Black ist u.a. erhältlich bei: