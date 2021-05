PR: Beam Suntory Deutschland vertraut die Komunikation für Premium-Whiskys headspace pr an

Die schottischen Single Malts von Beam Suntory werden in Deutschland an sofort von der agentur headspace pr betreut (zusammen mit anderen Premium-Spirtuosen des Konzerns). Über diesen bedeutenden Etat-Gewinn, bei dem es unter anderem um die Marken Laphroaig, Bowmore, Highland Park und Macallan aus Schottland, Maker‘s Mark aus den USA und Hibiki, Toki, The Yamazaki und The Hakushu aus Japan geht, freut man sich natürlich in der 2006 gegründeten Hamburger Agentur – und stellt uns dazu die folgende Presseaussendung zur Verfügung:

Beam Suntory Deutschland vertraut sein Premium-Portfolio headspace pr an

Hamburg/ Frankfurt am Main, Mai 2021 – Nach einem mehrstufigen Pitch entschied sich Beam Suntory Deutschland für headspace pr als Kommunikationsagentur für die Marken seines Premium-Segments feinster Whisk(e)ys, Gins, Vodkas sowie Rum. Das Premium-Portfolio umfasst unter anderem die schotti- schen Single Malts Laphroaig, Bowmore, Highland Park und Macallan sowie Bourbon-Whiskeys wie Maker‘s Mark und die japanischen Whisky-Marken Hibiki, Toki, The Yamazaki und The Hakushu, außerdem die Gin-Marken Roku und Sipsmith sowie Brugal Rum.

Die in Hamburg ansässige Agentur headspace pr entwickelte bereits für alle Hauptmarken des umfas- senden Premium-Portfolios holistische Kommunikationskonzepte für Produktneulancierungen und die kontinuierliche Markenunterstützung durch klassische PR, Influencer-Kooperationen und Events.

„Für unser vielfältiges stark wachsendes Premium-Portfolio wollen wir einen starken Partner mit umfas- sender Expertise im Premium- und Luxus-Segment an unserer Seite wissen“,

erklärt Lydia Michel, Marketing-Managerin bei Beam Suntory Deutschland,

„schließlich kommt PR insbesondere in der Vermarktung von Premium-Produkten eine große Bedeutung zu. Mit headspace pr haben wir zukünftig einen Partner mit großer Erfahrung bei der Entwicklung von Kommunikationskonzepten, die kreativ, authentisch und relevant sind und mit der Denkweise und dem differenzierten Lebensstil der Zielgrup- pen im Einklang stehen.“

„Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit dem Team von Beam Suntory Deutschland die ikonischen Marken des Portfolios mit kreativen, überraschenden und zeitgemäßen Konzepten weiterzuentwickeln“,

ergänzt Alexander Bohlinger, Geschäftsführer von headspace pr.

Über headspace pr:

headspace pr ist eine inhabergeführte im Jahr 2006 gegründete Full-Service-Agentur für Marken- und Unternehmenskommunikation. Die in Hamburg ansässige Agentur bietet strategische, kreative und inspirierende Beratung und ist spezialisiert auf Konsumgüter und Dienstleistungen im Premium- und Luxusbereich – national und international. Das Leistungsspektrum umfasst Brand PR, Digital, Corporate PR, Media Relations, Influencer Relations und Events. headspace pr ist Partner des globalen strategischen SERMO Netzwerks, das eigenständige Agenturen mit ähnlicher Philosophie und Erfahrung vereint.