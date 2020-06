PR: Charity Livestream „Bad Taste-ing“ mit den Malt Mariners & Whiskyheld Tim am 15. Juli

Ein etwas anderes Tasting für einen guten Zweck starten am 15. Juli die Malt Mariners mit Tim von den Whiskyhelden um 20 Uhr: Aus der Liste der 10 am schlechtesten bewerteten Whiskys auf Whiskybase haben sich die drei Mutigen einige ausgesucht, um sie blind zu verkosten. Und Sie können bei der Aktion auch mitmachen – aber nicht, weil Sie Masochist wären, sondern weil sie damit Gutes tun können: Die Einnahmen aus dem Tasting und dem Sampleverkauf kommen dem Fluchtraum Bremen e.V. zugute, der sich für geflüchtete Jugendliche einsetzt.

Hier alles, was Sie über diese schöne Aktion wissen sollten:

Charity Livestream „Bad Taste-ing“ mit den Malt Mariners & Whiskyheld Tim am 15. Juli

Moin Whiskyfans!

Guten Whisky trinken kann Jeder, aber schlechten Whisky trinken… Das ist eine Herausforderung.

Bevor wir noch erwachsen werden: CHALLENGE ACCEPTED!

Die Malt Mariners Paddy und Leon „verkosten“ in diesem BAD TASTE-ING LIVESTREAM fünf der schlechtesten Whiskys, selbstverständlich passend gekleidet.

Da geteiltes Leid bekanntlich halbes Leid ist, haben wir uns zur Unterstützung Tim von den Whisky-Helden dazu geholt, der die Whiskys aus der Top 100 der am schlecht-bewertesten Whiskys in der Whiskybase ausgesucht hat (wir kosten blind!).

Warum wir uns das antun?

A. Weil wir’s können (und nicht ganz dicht sind).

B. Weil es mit Sicherheit extrem unterhaltsam für Euch wird.

C: Für einen guten Zweck!

Sämtliche Gewinne kommen dem Fluchtraum Bremen e.V. zugute, einem Verein, der sich für junge Geflüchtete einsetzt.

Mehr unter: www.fluchtraum-bremen.de

Wer sich traut, kann mittrinken und sich das gesamte Live-Tasting als Sample-Set zuschicken lassen!

Das Set kostet mindestens 15 Euro, was einen Teil der Kosten und einen Spendenanteil deckt.

Viel hilft viel!

Die Bestellung der Sets läuft wie gewohnt über info@malt-mariners.com, die Überweisung per Paypal geht an Leon Schuster: chapter5@gmx.de

Wir freuen uns natürlich auch über Spenden, wenn Ihr kein Tasting-Set bestellt. Diese können dann ohne Anmeldung mit dem Betreff „Spendenaktion Fluchtraum“ überwiesen werden.

Wer ohne Paypal überweisen möchte, schickt bitte eine kurze Mail.

Wir hoffen, mit Eurer Hilfe deutlich über 400 € zusammen zu bekommen und machen mit 100 € schon mal den Anfang.

Der Livestream wird am 15.07. um 20:00 Uhr auf unserem Youtube Kanal live gehen. Bestellungen werden bis zum 07.07. entgegengenommen.

Wir freuen uns riesig auf einen unterhaltsamen Abend, auf Tim von den Whisky-Helden und natürlich last but not least auf Euch!