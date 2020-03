PR: Die neue Auktionsplattform BUYMYWHISKY.com ist ab sofort online

Nach einigen Verzögerungen, die der Optimierung der Software und der Sicherheit dienten, ist es heute soweit: BUYMYWHISKY.com steht ab sofort allen Whiskybegeisterten als neue Auktionsplattform zur Verfügung. Die Plattform sieht sich als Mittler zwischen privaten Käufern und Verkäufern und möchte mit ihrem Angebot eine einfache und sichere Umgebung für den Handel bieten.

Hier die Pressemitteilung zum Start:

Die neue Auktionsplattform BUYMYWHISKY.com startet heute zum 01. März ab 15:00 Uhr durch

BUYMYWHISKY.com – The finest plattform for buying and selling whisky – geht nun endlich an den Start. Heute am 01. März um 15:00 Uhr ist es soweit: Käufer, Verkäufer und Interessierte können die Auktionsplattform aktiv nutzen und auch ihre ersten Whiskys kaufen bzw. verkaufen.

Direkt zum Start wird die Plattform in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen, weitere Sprachen und Features wie das Einstellen von ausgewählten Flaschen als Highlight sind in naher Zukunft geplant.

Der Handel auf BUYMYWHISKY.com bleibt wie vom Betreiber versprochen für Verkäufer und Interessierte einfach! Verkäufer können ihr Angebot ganz nach den eigenen Bedürfnissen gestalten. Auch beim Kauf bleibt die Vorgehensweise weiterhin simpel.

Wer also von Anfang an dabei sein möchte, sollte sich als Kunde auf der Plattform registrieren. Dabei sollte nicht vergessen werden, das alle Kunden für eine aktive Teilnahme ein Paypalkonto benötigenm – ganz nach dem Motto des Betreibers: „Sicherheit aller Kunden steht an oberster Stelle, denn nur ein zufriedener Kunde hält auch in Zukunft BUYMYWHISKY die Treue.“

Für alle Interessierten sollte nochmals erwähnt werden, das BUYMYWHISKY.COM die ersten drei Monate für alle Kunden keinerlei Gebühren erhebt, somit ist der Handel für alle Kunden in den ersten drei Monaten völlig gratis.

BUYMYWHISKY.COM wünscht allen Kunden viel Spaß und Erfolgt auf der neuen Auktionsplattform und freut sich auf reges Interesse!