PR: BuyMyWhisky nun auch unabhängiger Abfüller – 23-jähriger Ben Nevis als Erstausgabe

Stell dir vor, du bist in Sanssouci. Es ist heiß, der Himmel erstrahlt in tiefstem blau, die Sonne hat den knirschenden Kies unter deinen Schuhen aufgeheizt. Nur leichte, kurze, kühlende Brisen wehen dir entgegen. Von einem Sonnenschirm angenehm beschattet flanierst du durch die weitläufige Gartenanlage. Von der Orangerie begegnet dir ein herrlicher, zitrusfrischer Duft von vollreifen, saftigen Orangen und Limetten. Du atmest den tropischen Cocktail tief ein und bemerkst, dass du in den Rosengarten gelangt bist. Große Blütenköpfe, an denen sich die Bienen fleißig laben, verströmen ihr betörendes Aroma, welches sich mit dem Geruch der Eibenhecken, die ringsum die Beete säumen, vermischt. Die Schwere des Blütendufts vermengt sich mit einer ätherischen Frische, gleich eines kühlen, schattigen Nadelholzwaldes. Du gelangst an einen kleinen Pavillon, in dem bereits zum Nachmittagstee gedeckt wurde: Warmes Rhabarberkompott mit sahniger Vanillesoße und Kokosflocken garniert erwarten dich, dazu werden Malzkaffee und karamellisiertes Nussgebäck gereicht.

Wärme und vollmundige Fruchtigkeit legt sich über deine Zunge! Erstaunt nimmst du einen zweiten Schluck und erinnerst dich an die prall-gelben Mirabellen im Obstgarten, an die Vanillesoße auf dem Kompott und an deine weiße Lieblingsschokolade aus Kindertagen. Im Abgang zeigen sich helle Weintrauben und leichten Holznoten wie aus einem Birkenhain nach einem Regenschauer.

Süß und mild, ausgewogen und rund überrascht dieser Malt. Vollmundig und komplex aber auch erfrischend umspielt er die Zunge, sowie du mit den Füßen im Wasser des naheliegenden Springbrunnen spielst. Ein sommerliches, luftig-leichtes Vergnügen wie ein fruchtiges Sorbet im Schlosspark Sanssouci an einem heißen Sommertag!

Frollein Scotch (alias Rieke Bergmann)