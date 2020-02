PR: Auktionsplattform BUYMYWHISKY.com plant Start am 16. Februar

Schon seit einiger Zeit in Vorbereitung ist eine neue Plattform, auf der Sammler Whiskys kaufen und verkaufen können – und zwar ohne Zwischenhandel und ohne Versand in ein Auktionshaus. Nach intensiver Optimierung und einer ausgiebigen Testphase ist es nun schon bald soweit: BUYMYWHISKY.com wird mit Mitte Februar für Käufer und Verkäufer zur Verfügung stehen.

Was BUYMYWHISKY.com ist und wie es funktionieren wird, können Sie untenstehend in der Presseaussendung nachlesen:

Auktionsplattform BUYMYWHISKY.com startet am 16. Februar

BuyMyWhisky.com – The finest plattform for buying and selling whisky! So lautet die Adresse und das Versprechen der neuen Auktionsplattform für Whiskys. Der Gründer dieser Plattform, Marcel Schmidt, bezeichnet sich selbst als Whisky-Verrückten mit einer eigenen, ansehnlichen Sammlung feiner goldener Tropfen.

So entstand auch die Idee dazu bei einem kleinen Glas Glendronach, erzählt Marcel, eine benutzerfreundliche Auktionsplattform zu schaffen, wo lediglich der Verkäufer 8% für die Nutzung beim Verkaufsabschluss bezahlt. Das Beste ist, dass die ersten 3 Monate völlig kostenlos sind – und darüber hinaus bekommen ab dem vierten Monat die ersten 100 Seller ein Blindsample (5 cl) als kleines Dankeschön.

Wie funktioniert nun der Handel auf BUYMYWHISKY.com? Es ist für Verkäufer und Interessierte gleichermaßen simpel.

Die ersten Schritte zum Verkaufen eines Whiskys sind ganz einfach, man kann sein Angebot ganz nach den eigenen Bedürfnissen gestalten. Bei BUYMYWHISKY.com finden Sie zahlreiche Verkäufertools und Optionen, die Ihnen helfen, den Whisky zu verkaufen.

Man gibt zunächst unter „Sell Whisky“ die Eckdaten wie Flaschenname, Typ, Land, Distillerie, Abfüller, Alter, Größe und Alkoholgehalt ein, kann die Bilder dazu einstellen und auch eigene individuelle Beschreibungen verfassen – und dann kann es, nach der Eingabe von Versandart, Startpreis und Laufzeit, sofort losgehen.

Auch beim Kauf ist die Vorgehensweise simpel. Der Käufer kann sein gewünschtes Gebot in ganzen Euroschritten oder auch Cent-Beträge eingeben und so seinen gewünschten Whisky ersteigern.

Wichtig bei allem ist, das man sowohl als Käufer sowie als Verkäufer ein Kundenkonto anlegen muss. Nur dann ist die aktive Teilnahme auf der Plattform möglich.

BUYMYWHISKY.com will als neues virtuelles Whisky-Auktionshaus eine moderne, bequeme und verlässliche Plattform für Whiskybegeisterte schaffen, die ihre Sammlung vergrößern, verkleinern oder verändern wollen und freut sich auf regen Verkehr aus der Whisky-Community.

Der Start ist für den 16.02.2020 geplant.

Anmeldungen zum Newsletter vor Start unter www.BuyMyWhisky.com