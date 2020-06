Whiskystats: Wie sammle ich Whisky richtig?

Fast jeder, der Whisky genießt, baut im Lauf seines Lebens auch eine Whiskysammlung auf. Dahinter steht nicht einmal immer Absicht, zumindest zu Beginn nicht, denn wer kennt das nicht, dass die Augen größer sind als der vernünftige Umsatz beim Genießen, und die Neugierde über die Vernunft triumphiert.

Aber früher oder später werden wohl viele von uns versuchen, System und Vernunft in so eine beginnende Sammlung zu bringen, und man wird anfangen, Whisky „für später“ zu kaufen, wobei nicht definiert sein muss, wann dieses Später ist und was dann mit dem Whisky geschehen soll. Und je mehr Geld in so eine Sammlung rinnt, desto drängender wird die Frage, wofür man das hart erarbeitete Geld auch ausgeben sollte. Kur gesagt: Welche Whiskys sollte man eigentlich sammeln.

Eine Antwort versucht Whiskystats in einem englischsprachigen Beitrag von gestern unter dem Titel „Collectable Whisky“ – und beleuchtet diese Frage unter dem folgenden Aspekt (der ja nur einer von vielen ist):

For our purpose a whisky is collectable when chances are high that there will be a future market of potential buyers who are willing to pay more for the bottle than it’s current worth today.