Whiskysammlungen über 14 Flaschen sind in Dehli strafbar

Es fällt zwar unter die Kategorie „nutzloses Wissen“, aber könnte gar nicht so nutzlos sein, sollten Sie einmal nach Indien, genauer gesagt nach Delhi, übersiedeln.

Dort hat nämlich ein Gericht jetzt entschieden, dass unter den geltenden Zollregeln eine Person über 18 Jahre neun Liter Spirituosen und 18 Liter Wein, Bier oder Alcopops zuhause haben darf – wer eine darüber hinausgehende Menge besitzt, macht sich laut Paragraph 33 des Zollgesetzes von Dehli strafbar.

Schwere Zeiten also für Whiskysammler in der Millionenstadt, denn nach 14 Flaschen zu 0,7l in der Sammlung wäre schon Schluss.

Und die Polizei scheint bei solchen Vergehen keine besonders hohe Toleranzschwelle zu haben, denn sie hat einen Inder angezeigt, der daheim 132 Flaschen Spirituosen, insgesamt 51,8 Liter, und 55,4 Liter Bier aufbewahrte. Die Sache ist für ihn aber glimpflich ausgegangen: Er konnte nämlich glaubhaft machen, dass seinem Haushalt sechs erwachsene Personen angehören und damit die Maximalmenge pro Person nicht erreicht wäre. Richter Subramonium Prasad entschied dementsprechend, dass das Vergehen unter Sektion 33 des Dehli Excise Acs aus dem Jahr 2009 nicht anwendbar sei.

Ob diese Regel in ganz Indien so gilt, bezweifeln wir allerdings sehr. Bei Alkohol hat jeder Bundesstaat seine eigenen Regeln (so wie in den USA) – für Dehli wissen Sie jetzt aber im Fall der Fälle dank uns und India Today Bescheid…