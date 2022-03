Die Online-Tastings der Destillerie St. Kilian in Rüdenau sind schon eine Institution in der deutschen Online-Whiskyszene, und das nicht ohne Grund: sind es doch perfekt gemachte und abwechslungsreiche Präsentationen für mehrere hunderte Teilnehmer.

Die nächste Veranstaltung dieser Art steht vor der Türe: Am 19.3. werden diesmal ab 19 Uhr gleich drei neue Abfüllungen vorgestellt. Wer sich das nicht entgehen lassen will, der findet hier alle Infos dazu und vorab gleich die Bestellmöglichkeit für das siebenteilige Tasting-Set, das Sie um 49,- Euro erwerben können:

The Early Days – St. Kilian Online Whisky Tasting am 19.3.2022

Unter dem Motto THE EARLY DAYS präsentieren Gründer Andi Thümmler, Master Distiller Mario Rudolf und Whisky Connaisseur Dr. Heinz Weinberger gleich drei neue Abfüllungen.

Absolutes Highlight ist die streng limitierte THE EARLY DAYS – MACKMYRA X ST. KILIAN Abfüllung: Hierbei wurde vor dem offiziellen Produktionsstart der St. Kilian Anlage im August 2015 einmalig zweifach destillierter New Make der schwedischen Mackmyra Destillerie nochmals auf der St. Kilian Spirit Still destilliert. Der so entstandene dreifach destillierte New Make durfte anschließend über 6 Jahre in zwei 190l Old Forrester Fässern sowie in drei 50l Garrison Brothers Bourbon Quarter Casks reifen.

Wie bei unserem First Kilian und dem berühmten Fass Nr. 1 wird diese Edition ebenfalls auf 760 Flaschen limitiert sein und während des Tastings im Online Shop mit einer Limitierung von einer Flasche pro Person (99,90 Euro / Flasche) freigeschalten.

Weiterhin:

Passend zum 10-jährigen Gründungsjubiläum von St. Kilian Distillers feiert auch die Signature Edition TEN ihre Premiere im Rahmen des anstehenden Online Whisky Tastings.

Daneben stellen wir die vierte Edition der Ambassador’s Choice Serie vor, die gemeinsam mit unserem Honorary Brand Ambassador Dr. Heinz Weinberger kreiert wurde. Auch diese Abfüllung ist mit einer Auflage von 800 Flaschen streng limitiert.

Dr. Heinz Weinberger, renommierter Whisky- Connaisseur, Brand Ambassador bei Douglas Laing & Co. und bekannt durch seine zahlreichen Publikationen zum Thema Whisky und Chemie, wird während des Tastings unter anderem die chemische Seite des Whiskys beleuchten und wertvolle Hintergrundinformationen mit den Zuschauern teilen.

Melden Sie sich also schnell an und genießen Sie das Online Whisky Tasting bequem von Zuhause.

Preis: € 49,- mit insgesamt 6 Whisky- & Fassproben + einem Likör – bestellbar sofort hier

Wann? Samstag, den 19.03.2022 um 19.00 Uhr

Samstag, den 19.03.2022 um 19.00 Uhr Sie erhalten das Tasting Set per DHL und genießen das Online Whisky Tasting bequem von Zuhause.

