TTB-Neuheit: Compass Box Flaming Heart 2022 Edition

„The Whisky inspired by a rock song – on Tour again in 2022“ – so beginnt der Rückseitentext der neu in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eingetragenen Compass Box Flaming Heart 2022 Edition. Es soll der fruchtigste Flaming Heart bislang sein, und er enthält neben einigem Peat Monster Arcana für einen belgischen Abfüller auch etwas Flaming Heart aus dem Ursprungsjahr 2018.

Zusammengesetzt ist der mit 48,9% vol abgefüllte und auf 9540 Flaschen limitierte Compass Box Flaming Heart 2022 Edition aus 24,7% Highland Malt Blend, 23,7% Myths & Legends II & III Paketen, 9% Balmenach, 20% Laphroaig, 8% Talisker, 8% Caol Ila, 3,1% The Nectar 15th Anniversary, 2,3% Peat Monster Arcana und 1,3% Flaming Heart 2018 Release.

So sehen die Etiketten aus: