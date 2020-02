PR: M&H Distillery bringt ihren ersten Single Malt Whisky in den Handel

Die englischsprachige Pressemitteilung haben wir Ihnen ja schon vor knapp zwei Wochen bringen können, jetzt ist die deutschsprachige Info vom Importeur Kammer Kirsch in Umlauf gebracht worden – und natürlich reichen wir Ihnen diese Infos hier gerne nach.

Ebenfalls heute haben wir ja bereits ein Interview mit Dana Baran, VP Marketing der israelischen Destillerie, für Sie veröffentlicht, das Sie hier sehen und hören können.

Nun aber zur Presseinfo:

M&H Distillery bringt ihren ersten Single Malt Whisky in den Handel

M&H Distillery, Israels erste und einzige Whisky-Destillerie in Tel Aviv, bringt nun ihren lang erwarteten Classic Single Malt Whisky auf den deutschen Markt.

Der Classic Single Malt Whisky wurde in den feinsten Ex-Bourbon- und speziellen Rotwein-STR-Fässern gereift, was ihm einen leichten und ausgewogenen Charakter verleiht, mit Noten von Vanille und leichten Eichenaromen, neben einer leichten Würze von schwarzem Pfeffer. In Tel Avivs einzigartigem feucht-heißem Klima reift der Whisky schneller als in den traditionellen Whisky-Ländern und extrahiert auch schneller die Fassaromen, wodurch er die Eigenschaften eines älteren Whiskys erhält.

„Nach Jahren harter Arbeit und Ausdauer freuen wir uns, endlich unseren Whisky auf den Markt zu bringen. Es ist eine ziemliche Herausforderung, eine Destillerie in Tel Aviv zu gründen, aber wir haben uns entschieden, den ganzen Weg zu gehen und unseren Traum zu erfüllen, Whisky herzustellen, der stolz neben führenden Marken aus der ganzen Welt steht“,

erklärt Gal Kalkstein, Besitzer der M&H Distillery.

Seit Ende 2019 wird das M&H Spirituosensortiment von der Destillerie Kammer Kirsch in Deutschland vertrieben. Die beliebten Spirituosen der M&H Distillery erhielten bei internationalen Wettbewerben die höchsten Auszeichnungen. So gewann der Young Single Malt „The Last One“ die Goldmedaille bei der International Wine & Spirits Competition 2019 und bei der San Francisco World Spirits Competition 2019 die Silbermedaille.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 nahm die M&H Destillerie ihre Tätigkeit unter der Beratung der verstorbenen Whisky-Legende Dr. Jim Swan auf und legt Wert auf Qualität und Innovation. Die Destillerie befolgt die schottischen Whisky-Standards und Vorschriften bis ins kleinste Detail, von der Produktion bis zur Gärung, Destillation, Reifung, Blending und Abfüllung. Die Zutaten, die Ausstattung, die Fässer und der Produktionsprozess werden sorgfältig geprüft, um ein echtes Spitzenprodukt von Weltklasse zu gewährleisten. Im zweiten Quartal 2020 wird die Destillerie dann ihre erste Abfüllung aus ihrer Elements-Serie vorstellen, ein Single Malt Whisky mit einem Sherryfass-Finish. Diese Element-Serie wird die Tiefe und Komplexität des M&H Classic Single Malt Whiskys noch weiter hervorheben. Als nächstes werden eine leicht getorfte Version und ein Finish in Rotweinfässern folgen.

Unter Einhaltung der schottischen Whiskyvorschriften hat M&H so experimentell wie möglich die Richtlinien der Branche ausgelotet und mit neuen Geschmacksrichtungen und Charakteristiken gearbeitet. Ein solches Experiment brachte sie in verschiedene Klimazonen in ganz Israel. Eine davon ist das Tote Meer, der tiefste Punkt der Erde, wo derzeit Whisky auf dem Dach eines Hotels reift. Neben anderen geheimen Experimenten, bei denen Whisky in Granatapfelweinfässern reift, bemüht sich M&H ständig um Innovationen, sei es bei der Wahl ausgefallener Fässer oder bei der Frage, wo sie die Fässer reifen lassen – z.B. im nächsten Experiment in der Wüste.

Eitan Attir, CEO von M&H Distillery, erklärt: „M&H füllt etwa 800 Fässer pro Jahr ab (ca. 170.000 Liter New Make Spirit), so dass die Brennerei bis 2021 über eine Viertelmillion Flaschen produzieren und weltweit verkaufen kann. Wir arbeiten mit vollem Elan und planen Jahre im Voraus, um der Welt einen neuen Single Malt Whisky aus Tel Aviv anzubieten“.

Weitere Informationen finden Sie unter https://mh-distillery.com/.