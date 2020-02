PR: Jetzt fix – Die neue Auktionsplattform BUYMYWHISKY.com startet zum 01. März

Gut Ding braucht Weile – deshalb müssen sich Whiskyfreunde noch etwas gedulden, bis die neue Auktionsplattform BUYMYWHISKY.COM nun endgültig an den Start geht. Aber am 1. März 2020 geht es nun fix fix, wie wir der nachfolgenden Pressemitteilung des Plattformbetreibers entnehmen können, in der auch nochmals erklärt wird, wie das Kaufen und Verkaufen dort funktionieren wird:

Die neue Auktionsplattform BUYMYWHISKY.com startet nun final zum 01. März

BUYMYWHISKY.com – The finest plattform for buying and selling whisky – geht nun endlich an den Start. Nach Abklärung der letzten technischen Details für die Sicherheit der Käufer und Verkäufer, startet die neue Auktionsplattform für Whisky am ersten März 2020.

Der Handel auf BUYMYWHISKY.com ist für Verkäufer und Interessierte gleichermaßen einfach!

Verkäufer können ihr Angebot ganz nach den eigenen Bedürfnissen gestalten. Bei BUYMYWHISKY finden Sie zahlreiche Verkäufertools und Optionen, die Ihnen helfen, den Whisky zu verkaufen.

Sie geben unter „Verkaufen“ die Eckdaten wie Flaschenname, Typ, Land, Distillerie, Abfüller, Alter, Größe und Alkoholgehalt ein, danach können sie die Bilder dazu einstellen und auch eigene individuelle Beschreibungen verfassen. Nach der Eingabe von Versandart–/Versandkosten, Startpreis–/Mindestpreis und Laufzeit kann es losgehen.

Auch beim Kauf ist die Vorgehensweise simpel. Der Käufer kann sein gewünschtes Gebot in ganzen Euroschritten oder auch Cent-Beträge eingeben und so seinen gewünschten Whisky ersteigern.

Wichtig bei allem ist, das man sowohl als Käufer sowie als Verkäufer ein Kundenkonto mit aktivem Paypalkonto anlegen muss. Nur dann ist die aktive Teilnahme auf der Plattform möglich.

Zu erwähnen wäre noch, dass die ersten drei Monate für alle völlig gratis sind. Erst ab dem vierten Monat wird eine Provision von 8% vom Verkaufspreis erhoben. Für Käufer gibt es auf der Plattform keinerlei Aufschlag.

Als Dankeschön haben sich die Betreiber ab dem vierten Monat etwas ganz besonderes einfallen lassen. Die ersten 100 Verkäufer, erhalten exklusiv von BUYMYWHISKY.COM ein Blindsample von 5cl.

Um den Start am 01. März nicht zu verpassen und von Anfang an mitbieten und mitverkaufen zu können, sollten sie sich noch unter www.buymywhisky.com für den Newsletter registrieren. Auch das ist natürlich völlig kostenlos!