PR: Mancarella-Whisky mit neuen Abfüllungen: „Highland 1983“ und „Invergordon 1972“

Vor knapp einem Jahr konnten wir ja schon von einigen Abfüllungen des unabhängigen Bottlers Mancarella-Whisky berichten, nun gibt es wieder zwei Neue von Dino Mancarella: einen Highland 1983 ohne Destillerieangabe und einen Invergordon 1972 Single Grain. Beide können bereits online gekauft werden (Shoplinks in der Presseaussendung), sind aber auch auf den Messen in Schwetzingen und Limburg zu verkosten.

Hier alle Infos dazu, inklusive der Tasting Notes:

Mancarella-Whisky mit „Highland 1983“ und „Invergordon 1972“

Nach dem im Herbst erschienenen „Mr. Grain“ hat der unabhängige Abfüller Mancarella nun einen neuen Single Malt sowie einen ebenfalls neuen Grain am Start – beide in cask strength abgefüllt, ohne Farbstoff und nicht kältefiltriert:

Zum Ersten den 36 Jahre alten „Highland 1983„, der aus rechtlichen Gründen ohne Brennereinamen in den Verkauf geht. Mit seinen 47,3% ist er weich, frisch und fruchtig im Geschmack und wartet mit schönen Vanillenoten auf.

Zum Zweiten den 46 Jahre alten „Invergordon 1972„, einen Single Grain mit 49,2%, der sich einreiht in die vorherigen Invergordons von Mancarella und noch einmal ein bzw. zwei Jahre mehr Reifung mitbringt.

Den auf 166 Flaschen limitierten „Highland 1983“ gibt es im Shop von Mancarella-Whisky.de oder www.deinWhisky.de zum Preis von Euro 299,-; der „Invergordon 1972“ liegt bei 249,- – solange der knappe Vorrat reicht. Die Abfüllungen können ebenfalls auf den Messen in Schwetzingen und Limburg am Stand von MyTasting.de probiert werden.

Notes Highland 1983

Nase:

Die Nase bietet ein üppiges old-school Profil mit entzückenden Früchten, Honig, Wachsen und herbstlichen floralen Eindrücken. Das Holz ist gut ausbalanciert, ohne jegliche Beeinträchtigung. Der Whisky ist für eine Reifung von 36 Jahren eher dezent, hat aber genügend Unterstützung für die delikaten Aromen. Nach einigem Atmen ziehen sich die Früchte etwas zurück und es tauchen eher altmodische Eindrücke auf. Darunter erdige Noten (Waldboden), Olivenöl und weitere Wachse.



Mund:

süße Früchte, Honig, geschmolzenen Zucker, Wachse, Tabakblättern und pflanzlichen Ölen. Old-school Whisky mit köstlichen Gewürzen und einige schüchterne Kräuter hinzu, während das Holz großartige Arbeit leistet, um eine Struktur zu schaffen, ohne zu dominieren. Wasser setzt in der Nase mineralische Aromen und am Gaumen mehr Früchte frei.



Abgang:

Der Whisky kommt sehr charmant am Gaumen an, mit einer wärmenden und cremigen Textur, ohne dabei bitter zu sein. Keine Anzeichen von Überalterung, ein sehr gutes Fass für eine so lange Reifung . Der Abgang ist lang und fügt würzig-ölige und zuckerhaltige Noten hinzu. Wieder keine bitteren oder trocknenden Momente.

Notes Invergordon 1972

Nase:

Die Nase bietet im Vergleich zu den vorherigen Invergordons ein eher schüchternes Profil. Das Öffnen dauert einige Zeit und nach 15 bis 20 Minuten entfaltet sich eine zarte und subtile Aromenmischung. Die typischen grainigen Noten stehen im Gleichgewicht mit würzigen Holz- und fruchtig-blumigen Aromen. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Whisky.



Mund:

Kauen Sie es für eine Weile, um alle Aromen freizuschalten, es lohnt sich. Der Vanille- und Gerstenzucker wird von köstlichen Früchten und Gewürzen in ausgewogener Umgebung unterstützt.



Finish:

Wärmend ohne bittere oder trockene Momente. Der Abgang ist mittellang und fügt mehr Vanille und Zucker hinzu, wiederum ohne Bitterkeit oder Holz. Aus einem eher inaktiven Fass entstand aufgrund der langen Reifezeit ein subtiler und interessanter Whisky. Wasser öffnet die Nase und glättet den Geschmack mit noch süßeren Aromen