Für die kommenden Wintertage hat Moët Hennessy Deutschland eine ganz besondere Empfehlung: Glenmorangie Tale of Winter, nachgereift in sizilianischen MarsalaWeinfässern. Alle Details zu diesem limitierten 13-jährigen Single Malt finden Sie in er nachfolgenden Presseaussendung:

Ein mollig-schöner Whisky für kalte Wintertage

Glenmorangie Tale of Winter verwöhnt mit winterlichen Aromen

München / Tain 12. Oktober 2021. Eingeschneit im schottischen Winter träumte einst Dr. Bill Lumsden, kreativer Whiskymacher bei Glenmorangie, von einem besonderen Whisky, der die Gemütlichkeit einfängt, wenn die Welt in glitzerndem Weiß gehüllt ist. Wie ein gemütlicher Strickpullover vereint der neue Glenmorangie Tale of Winter winterliche Aromen und lässt den Traum von Dr. Bill wahr werden. In sizilianischen MarsalaWeinfässern nachgereift, erstrahlt dieser limitierte 13-jährige Single Malt Scotch Whisky mit feinwürzigen Noten von kandierten Früchten, Honig, Kakaostaub und Gewürzen, und erinnert an Weihnachtsbäckerei. Die hellen, lebendigen Aromen inspirieren auch zu winterlichen Drinks, die sich leicht zu Hause zubereiten lassen.

Dr. Bill ist unendlich einfallsreich, ungewöhnliche und köstliche Whiskys zu kreieren. Seine Zutaten sind Brennblasen, so hoch wie ausgewachsene Giraffen, die delikate, fruchtige Destillate erschaffen und beste Eichenholzfässer, worin mit viel Zeit und Geduld köstliche Whiskys entstehen. Marsala Likörwein ist für seine süßen und fruchtigen Aromen bekannt, die Nachreifung in diesen Fässern schuf eine besondere Abfüllung, die die Sinne umschmeichelt. Dr. Bill sagt: „Wir alle wissen, wie schön es ist, am Kamin zu sitzen, wenn es draußen schneit. Mit Aromen, die so farbig und lebendig sind wie mein Lieblings-Wollpulli, fängt Glenmorangie A Tale of Winter auf köstliche Weise diese magischen, gemütlichen Momente ein. Früchte und Honig verschmelzen mit Noten von Kakao, rotem Pfeffer und etwas Paranuss-Toffee, die zusammen in einem langen Nachhall mit Zimt, Ingwer und Nelken wie Schneeflocken verwirbeln.“

Die limitierte Edition Glenmorangie „A Tale of Winter“ in farbenfroher Strickpullioptik ist ab dem 20. Oktober 2021 auf CLOS19.com und im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89€.

Verkostungsnotiz

Glenmorangie A Tale of Winter (46,0 Vol.% Alk.)

Farbe: Bernstein

An der Nase: Neugierweckende, würzige Noten, klassischer Duft von Marsala mit überreifen Früchten. Ein Hauch von Orangen-Toffee vermischt sich mit einer duftenden Kopfnote von Lavendelhonig und süßem Rosenduft. Mit etwas Wasser erscheinen karamellisierte Früchte, wie Orangen und Birnen mit einem Hauch von Sandelholz, Paranuss und etwas Kiefernharz.

Am Gaumen: Saftiger, zähflüssiger, leicht pfeffriger Geschmack, gepaart mit süßen, nussigen Aromen – Kakaopulver, roter Pfeffer, Paranuss-Toffee und süßes Gerstenmalz.

Im Nachhall: Süßer Demerara-Zucker und ein langanhaltender, würziger Nachgeschmack von Nelken, Ingwer und Zimt.