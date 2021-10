Tarona Whisky Messe Erfurt findet 2022 statt

Die letztjährige Ausgabe der Tarona Whisky Messe Erfurt konnte nur online stattfinden, und die diesjährige Ausgabe fiel dann sogar komplett aus. Doch im Juli schlossen die Veranstaltenden der Messe einen Mietvertrag mit dem Kaisersaal für das kommende Jahr 2022. Und heute teilten sie uns mit, dass die Tarona Whisky Messe Erfurt vom 4. bis 6. März 2022 stattfinden wird und ‚in der einzigartigen Atmosphäre des Kaisersaales in historischem Ambiente an drei Messetagen in die Welt des Whiskys‘ entführt wird.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Website zur Messe, die natürlich laufend aktualisiert wird. Der Vorverkauf zu dieser Veranstaltung soll noch in diesem Herbst starten.