Moët Hennessy Deutschland stellt uns in der heutigen Presseaussendung die neue Destillerie-Erweiterung von Glenmorangie vor. Das Glenmorangie Lighthouse ist eine eigene, ausschließlich für Experimente errichtete Glenmorangie-Destillerie innerhalb der Brennerei. Anlässlich ihrer Eröffnung ist auch eine eigene Sonderabfüllung erschienen. Die auf 3.000 Flaschen limitierte Glenmorangie Lighthouse 12 Years ist im Destillerieshop in Tain erhältlich. Alle weiteren Details sowie auch Bilder des neuen Lighthouse finden Sie folgend:

Glenmorangies neue Heimat der Fantasie

Die schottische Highland-Marke eröffnet eine eigene Destillerie für Experimente

München / Tain 10. September 2021. Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky ist für seinen köstlichen, unkonventionellen Stil bekannt. Die am schottischen Dornoch-Firth gelegene Brennerei eröffnet eine eigene Destillerie für Experimente – bislang einmalig in der Whiskyindustrie – um künftig jeden Aspekt der Whiskykreation neu zu definieren.

Bereits heute verschiebt Glenmorangie die Grenzen der Herstellung von Single Malts, in dem die Men of Tain ständig neue, ungewöhnliche Wege gehen – von der kreativen Nachreifung in unterschiedlichen Holzfässern, Innovationen wie Glenmorangie Signet mit Mokka-Aromen bis hin zur PrivatEdition-Reihe. Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation ist unermüdlich am Experimentieren, um köstliche und ungewöhnliche Whiskys zu kreieren. Der zentrale Aspekt seiner Arbeit ist immer die Frage: „Was wäre, wenn…?“. Um das zu beantworten, eröffnet Glenmorangie das Lighthouse, die erste Innovationsdestillerie, die ausschließlich für Experimente geschaffen wurde. Ein Spielplatz, um die Fantasien und die außergewöhnlichen Ideen von Dr. Bill zum Leben zu erwecken.



Das Glenmorangie Lighthouse ist nach seinem wegweisenden Ansatz in der Whiskybereitung benannt. Wie ein echter Leuchtturm ist der 20 Meter hohe Glaskubus schon von Weitem sichtbar. Es bietet eine einzigartige Flexibilität beim Destillationsprozess. Das Stillhouse umfasst zwei giraffenhohe Brennblasen, die dem Destillat den typisch-delikaten, fruchtigen Charakter von Glenmorangie verleihen. Neu sind Modifikationen in den Brennhälsen, die die Höhe modulieren können, als wären sie niedriger oder höher. Auch die Kondensation über Kupfer oder Edelstahl mit und ohne Purifer sind technisch möglich. Das eigens, im traditionellen Stil errichtete Sudhaus bietet Raum für unzählige Experimente mit Gerstenmalz, Wasser und Hefe. Das sensorische Labor im obersten Stockwerk erlaubt die einmalige Chance, während des Destillationsprozess die Rohspirituose zu untersuchen und weiter zu variieren.



Dr. Bill Lumsden sagt: „Unser Lighthouse ist ein Haus der Fantasie. Hier lassen sich unsere kreativen Ideen zum Leben erwecken und aromatisch weiterentwickeln. Von den Rohstoffen bis zum Destillationsprozess können wir kleinere oder größere Veränderungen vornehmen, die bislang unmöglich waren. Es gibt kein Tabu, solange es köstlich ist.“

Thomas Moradpour, Präsident und CEO von The Glenmorangie Company, sagt: „Die weltweite

Nachfrage nach Glenmorangie Single Malt Whisky wächst deutlich. Unser Lighthouse, die

Experimentaldestillerie, ist die erste ihrer Art in der Branche. Ein Grundstein für unsere Pläne,

weiterhin den Spitzenplatz für köstliche Whiskys einzunehmen. Wir geben unserem talentierten Team damit freie Hand, Konsumenten weltweit köstliche Whiskys näher zu bringen.“



Anlässlich der Eröffnung des Glenmorangie Lighthouses ist eine eigene Sonderabfüllung nur im

Destillerieshop in Tain erhältlich. Auf 3.000 Flaschen limitiert ist Glenmorangie Lighthouse 12 Years ein köstlich mild-fruchtiger Whisky, gereift in ehemaligen Bourbon- und Sherryfässern. Die Dauben daraus wurden als Wandverkleidung in der Experimentaldestillerie verbaut.

Das Glenmorangie Lighthouse wird neben der Hauptdestillerie eigenständig und nachhaltig aus der destillerieeigenen Biogasanlage erwärmt. Besichtigungen sind nur von außen zum Beispiel im Rahmen eines Destilleriebesuchs möglich. Weitere Informationen unter Glenmorangie.com