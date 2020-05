PR: Irish-whiskeys.de bringt Blacks Irish Whiskey – Black OPS nach Deutschland

Ein neuer irischer Whiskey wird exklusiv von irish-whiskeys.de nach Deutschland importiert: Der Blacks Irish Whiskey – Black OPS ist ein ganz besonderer Blended Irish Whiskey, der durch ein Finish in einem extrem ausgebrannten Bourbonfass eine unverwechselbare Note erhielt.

Hier die Infos, die uns der Importeur zur Verfügung gestellt hat:

Irish-whiskeys.de bringt Blacks Irish Whiskey – Black OPS nach Deutschland

Die Destillerie

Die Blacks Brewery und Destillery hat ihren Standort in dem schönen Hafenstädtchen Kinsale ganz im Süden Irlands. Sam und Maudline Black sind Eheleute und ein Team. Sie haben 2013 die Blacks Brauerei ins Leben gerufen. Das Abenteuer begann bereits vor vielen Jahren, als Maudline Sam ein Set zum Bier brauen zum Valentinstag geschenkt hat. Was als Hobby anfing, entwickelte sich schnell zu einer Leidenschaft, aus der die Blacks Brauerei entstand. Seit 2013 leben sie ihren Traum.

Doch bei der Bierbrauerei sollte es nicht bleiben. Im Jahr 2015 kam eine Destillerie dazu. Es wurde eine Brennblase installiert, auf der es ihnen möglich ist Gin und Rum zu brennen. Neben Bier ist Sams große Leidenschaft der Rum und er wollte der erste in Irland sein, der einen Rum in Irland herstellt. Die Melasse kauft er aus Guatemala und verarbeitet diese in der eigenen Destillerie. Nachdem sie erfolgreich ihren Rum und Gin etablieren konnte, folgte nun im Jahr 2020 eine Whiskeydestillerie.

Blacks Irish Whiskey – Black OPS

Blacks Brewery und Distillery ist eine Bierbrauerei und Whiskeydestillerie in der wunderschönen kleinen Hafenstadt Kinsale. Hier hat Sam Black, gemeinsam mit seiner Frau eine Brauerei und Brennerei eröffnet. Die Whiskeydestillation haben sie erst 2020 begonnen, so dass sie derzeit noch mit zugekauftem Whiskey arbeiten.



Black OPS ein besonderer blended Irish Whiskey. Dieser Whiskey durfte zunächst in Bourbon- und Sherryfässern reifen bevor er ein Finish in einem extra stark ausgebrannten Bourbonfass erhalten hat. Dieses Finish hat dem Whiskey eine leichte Rauchnote verliehen und eine extra dunkle Frabe.

Der Whiskey ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert.

Tasting Note:

Aroma: Toffee, getrocknete Pflaumen, Vanille, Holz, Eukalyptus, Rauch

Geschmack: Süße, Nüsse, pinkant salzig, Kräuter, etwas Würze

Nachklang: langanhaltend mit etwas Rauch und Würze

UVP: 34,90 € – erhältlich im Webshop