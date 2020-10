PR: Kirsch Import macht ein Fass auf – Weltreise zu Weihnachten mit dem Whisky-Tasting-Fass

Eine bunte Mischung von Whiskys aus aller Welt in einem eigenen Tasting-Fass hat sich Kirsch Import für Whiskyfreunde in Deutschland ausgedacht – als Weihnachtsgeschenk oder einfach für sich. Sieben Kostproben aus Schottland, Indien, Irland, Australien, Japan und Dänemark können Sie schon bald bei Ihrem Händler im Whisky Tastingfass kaufen – mit einem UVP von 19,99 €.

Was ist drin, und was steckt dahinter? Hier die offizielle Info dazu:

Kirsch Import macht ein Fass auf – Weltreise zu Weihnachten mit dem Whisky-Tasting-Fass

Von den Toren der Whisky-Insel Islay über die Speyside und Irland rund um den Globus: das erste Tasting-Fass der Kirsch Import Marke taste24 bildet pünktlich zur Geschenke-Saison das geschmackliche Panorama von Premium-Whisk(e)y ab. Unter dem Deckel des ca. 14 cm hohen Fässchens fest verpackt führen sieben Drams in die Welt von Single Malt Scotch und Irish Whiskey ein, zeigen, was Dänemark und Australien von der Whiskyherstellung verstehen und wie sich das exotische Klima Indiens und Teilen Japans auf die Aromen von Whisky auswirkt.



So viel erschwingliche Abwechslung aus einem Fass – das ist selbst für Whisky-Liebhaber neu. Erstmals hält das robuste Probier-Fass aus hellbraunem Echtholz vielseitige Whisk(e)y-Kostproben bereit, die auch den Kenner-Horizont erweitern. Fans im Werden dient das Tasting-Fass als Eintrittskarte in die diverse Welt hochwertiger Single und Blended Malts.



Denn: Je 2cl repräsentieren völlig verschiedene Herstellungsphilosophien, Reifeprozesse oder Zutaten. Welche Whisk(e)ys mit dabei sind, erfahren Sie in der Auflistung weiter unten. Mehr Informationen zu den einzelnen Produkten gibt es auf den sieben Produkt-Visitenkarten, die sich ebenfalls unter dem Fassdeckel verstecken.

Weihnachten? Kein Fass ohne Boden!

Whisky-Tasting-Fass

Kirsch Import/taste24

7 x 2 cl Whisk(e)ys aus unserem Portfolio

Ø 43,1% vol.

Diese Drams sind im Whisky-Tasting-Fass enthalten:



• Port Askaig 8 y.o. – Heavily Peated Islay Single Malt – 45,8% vol.

• Amrut Indian Single Malt – Raj Igala – 40% vol.

• West Cork Single Malt Irish Whiskey – 40% vol.

• Starward Two-Fold – Australian Whisky – 40% vol.

• Mars Kasei – Japanese Blended Whisky – 40% vol.

• The GlenAllachie 12 y.o. – Speyside Single Malt Scotch Whisky – 46% vol.

• Stauning Danish Whisky – RYE January 2020 – 50% vol.