PR: Neu bei Kirsch Import – GlenAllachie SC for Germany, Signatory Vintage Very Cloudy und Gordon & MacPhail CC

Jede Menge neue Abfüllungen bringt Kirsch Import für den deutschen Markt – darunter auch einige Single Casks aus der Brennerei Glenallachie, die exklusiv dafür abgefüllt wurden. Bei den Händlern, die Sie auch über die Preise informieren werden, sollten die Abfüllungen in den nächsten Tagen auftauchen. Hier schon einmal der Überblick darüber, worauf man sich freuen kann:

GlenAllachie Single Casks for Germany: Die ersten Flaschen im neuen Design sind da

Rot, grün, blau, lila – so bunt haben wir die Abfüllungen von GlenAllachie kennengelernt, seitdem die Brennerei 2017 wieder in schottische Hand übergegangen ist. Jetzt bringt das Team um Whisky-Koryphäe Billy Walker eine exklusive Reihe nur für Deutschland auf den Markt, die gleichzeitig als Vorgeschmack für den völlig neuen Look der Single Cask Whiskys dient.





GlenAllachie hat umgebaut. Minimalistisch und modern ist das Design-Upgrade für die Single Casks der Schotten. Das Beste: Das Innere entspricht ganz dem edlen Äußeren. Für die deutsche Exklusiv-Reihe konnte Billy Walker seine Leidenschaft für Fassmanagement voll ausleben. Aus dem rund 50.000 Fässer umfassenden Holz-Schatz der Destillerie wählte er kleine, mindestens zehn Jahre gereifte Batches aus, um sie zu den limitierten Abfüllungen zu vollenden, die nun ausschließlich für den deutschen Markt bereitstehen.

GlenAllachie Single Casks for Germany 2007 Rioja Barrel

GlenAllachie Single Casks for Germany 2007/2020

Rioja Barrel



12 Jahre

Dest. 05/2007

Abgef. 02/2020

Fassnr. 4631

Fass-Typ: Rioja

306 Flaschen

59,8 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Intensiv-fruchtige Aromen von roten Beeren, Traubensaft, getrockneten Früchten und Orangenzesten.



Gaumen: Wundervolle Noten von Heidehonig, Sultaninen und Malzbonbons verbinden sich gemeinsam mit einem Hauch von Nelke mit den Beerenfrüchten und der Orange.

GlenAllachie Single Casks for Germany 2008 Marsala Barrel

Marsala lagerte einst in den Fässern, die Billy Walker für diese Single-Cask-Abfüllung auswählte. Der Likörwein aus der gleichnamigen italienischen Hafenstadt ist für seine milde Süße bekannt, von der sich der elfjährige Single Malt eine Scheibe abschneidet.

GlenAllachie Single Casks for Germany 2008/2020

Marsala Barrel



11 Jahre

Dest. 08/2008

Abgef. 02/2020

Fassnr. 1836

Fass-Typ: Marsala

306 Flaschen

56,9 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Heidehonig und Ananas mit frischen wie würzigen Anklängen von Minze und Zimt.



Gaumen: Intensiv vereinen sich Heidehonig, Karamell und Zuckersirup mit den Fruchtaromen von Aprikosen und Orangenschale, frischen Noten von Minze und der warmen Zimt-Würze.

GlenAllachie Single Casks for Germany 2008 Sauternes Barrel

GlenAllachie Single Casks for Germany 2008/2020

Sauternes Barrel



11 Jahre

Dest. 10/2008

Abgef. 02/2020

Fassnr. 3600

Fass-Typ: Sauternes

301 Flaschen

56,6 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: In Wellen steigt der angenehme Duft von Heidehonig, Pfirsichen, Aprikosen und Zimt in die Nase.



Gaumen: Die Süße von Heidehonig und Karamell wird ausbalanciert von Früchten wie Aprikosen, Pfirsichen und süßer Grapefruit sowie einem Hauch Zimt-Würze.

GlenAllachie Single Casks for Germany 2009 Bourbon Barrel

GlenAllachie Single Casks for Germany 2009/2020

Bourbon Barrel



10 Jahre

Dest. 04/2009

Abgef. 02/2020

Fassnr. 42097

Fass-Typ: Bourbon

227 Flaschen

59,3 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Aromen von Malzbonbons und Heidehonig, Grapefruit und Orangenzesten sowie würzige Noten.



Gaumen: Heidehonig, Zuckersirup und Malzbonbon-Aromen zergehen auf der Zunge und verbinden sich mit spritzig-würzigen Noten von Orangenzesten, Grapefruit und Zimt.

Signatory Vintage Very Cloudy

1988 gründete Andrew Symington die „Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd.“ und füllt seitdem exklusive Fässer ganz unterschiedlicher schottischer Brennereien ab. Die limitierten Single-Cask-Abfüllungen kommen in Reihen auf den Markt, wie etwa die Signatory Un-Chillfiltered Range. Deren „Very Cloudy“-Whiskys sind natürlich-trüb. Der Grund: Trotz nur 40% Vol. werden die Whiskys nicht kühlfiltriert. So behalten sie ihr volles Aroma und sind zugleich echte Blickfänger.



Unter den beiden aktuellen Abfüllungen befindet sich ein Neuling, destilliert in der Mortlach Distillery in der schottischen Speyside. Mit dabei ist außerdem wieder der stark rauchige Bunnahabhain Staoisha. Aufgrund erschwerter Produktionsbedingungen durch Covid-19 müssen die Flaschen ohne das typische Signatory-S auf der Schrumpfkapsel auskommen.

Mortlach 2012/2020

Signatory Vintage Very Cloudy



7 Jahre

Dest. 05/2012

Abgef. 05/2020

Fassnr. 313969 & 313670

Fass-Typ: Hogsheads

885 Flaschen

40 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2013/2020

Signatory Vintage Very Cloudy



6 Jahre

Dest. 09/2013

Abgef. 05/2020

Fassnr. 900067 & 900071

Fass-Typ: Hogsheads

995 Flaschen

40 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice

Vom kleinen Feinkostladen zur weltweiten Whisky-Größe: Gordon & MacPhail stehen seit über 120 Jahren für exklusive Scotch-Raritäten. Das Familienunternehmen zählt zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Bis zu 75 Jahre lang bleiben die ausgewählten Destillate renommierter schottischer Brennereien in den Fässern, bevor Gordon & MacPhail ihre Liebhaber-Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen veröffentlichen.



Niedrige Auflagen und hohe Nachfragen kennzeichnen die Whiskys der Reihe „Connoisseurs Choice“. Die stark limitierten Bottlings fließen seit dem Start der Serie im Jahr 1968 in der Regel mit 46 % Vol. oder in Fassstärke sowie zum Teil mit einem Wood Finish in die Flaschen.

Jetzt ergänzen drei neue Abfüllungen die „Connoisseurs Choice“-Range. Die drei Neulinge entstammen dem Herz der schottischen Whisky-Produktion: Islay. Caol Ila, Bunnahabhain und Bruichladdich lieferten die Destillate für die seit 1988, 1989 und 1990 gereiften, fassstarken Single Malts.

Caol Ila 1988/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice



31 Jahre

Fässer befüllt in 1988

Abgef. 01/2020

Fassnr. 225

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Batch 20/006

518 Flaschen

51,4 % Vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Vollmundige Vanille-Aromen mit feinen Noten von Zitronenschale gehen über zum Aroma gebackener Äpfel. Intensive Süße – dann der Geschmack von Fruchtkompott, der sich verbindet mit der prickelnden Würze von grob gemahlenem schwarzem Pfeffer, umhüllt von üppigem Rauch. Das Finish ist weich mit einem herrlichen Lagerfeuer-Aroma.

Bunnahabhain 1989/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice



30 Jahre

Fässer befüllt in1989

Abgef. 01/2020

Fassnr. 5704

Fass-Typ: Refill American Hogshead

Batch 20/010

146 Flaschen

46,9 % Vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Saftige Birne und getrocknete Banane begleiten das Aroma von Honigmelone. Auf den fruchtigen Auftakt folgt wärmender schwarzer Pfeffer sowie leichte Kräuter-Noten. Das Finish ist delikat und ausgewogen mit aromatischen Anklängen von gerösteten Nüssen.

Bruichladdich 1990/2020

Gordon & MacPhail Connoisseurs Choice



29 Jahre

Fässer befüllt in1990

Abgef. 01/2020

Fassnr. 2991

Fass-Typ: Refill Sherry Hogshead

Batch 20/013

173 Flaschen

51,6 % Vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Das Aroma von herbstlichen Früchten geht zu karamellisierten Äpfeln über. Prickelnde Chili-Aromen bereiten den Weg für Muskatnuss und pochierte Birne. Im Finish ist der Whisky leicht trocken, während Gewürze und weiche Tannine verweilen.