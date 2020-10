PR: Neu bei Kirsch Import – Holzcharakter erkunden mit der Virgin Oak Series von GlenAllachie

Drei interessante Abfüllungen der Speysdie Brennerei GlenAllachie von Billy Walker stellt uns heute der Importeur und Distributor Kirsch in seiner Aussendung vor. Alle drei sind 12 Jahre alt, reiften zunächst in Ex-Bourbon Barrels und genossen danach ein ca. 18-monatiges Finish in unterschiedlichen Virgin Oak Fässern aus französischer Eiche, Chinquapin-Eiche und spanischer Eiche.

Alle weiteren Details zu den neuen Abfüllungen der GlenAllachie Virgin Oak Series finden Sie folgend:

Grundlagenforschung für anspruchsvolle Genießer:

Holzcharakter erkunden mit der Virgin Oak Series von GlenAllachie

Im Spiel mit verschiedenen Fässern und ihrem faszinierenden Einfluss auf Single Malt ist GlenAllachie ein Meister. Mit der neuartigen Virgin Oak Series geht die Speyside-Brennerei noch einen Schritt weiter: Die drei in unbelegten Eichenfässern gefinishten Whiskys ermöglichen Freunden der Kategorie, französische, amerikanische und spanische Eiche unbeeinflusst von Sherry, Wein und Co. geschmacklich zu erkunden. Ein Geschmackserlebnis und gleichzeitig Grundlagenforschung für Liebhaber, für die GlenAllachie erstmals eine Vergleichbarkeit der einzelnen Single Malts herstellt. Alle drei Virgin Oak Scotchs sind 12 Jahre alt, wurden mit 48% vol. abgefüllt, auf gleicher Basis hergestellt und in American Oak (Quercus Alba) Ex-Bourbon Barrels gereift, bevor sie ein ca. 18-monatiges Finish erhielten.



Genießer können sich anhand der Batch-Abfüllungen ein genaues Geschmacksbild von drei verschiedenen Virgin Oak Casks machen. Dafür wählte Billy Walker unter anderem Hogsheads aus französischer Eiche (Quercus Robur) aus, die aus dem Département Haute-Garonne am Rande der Pyrenäen stammen. Das feinkörnige, gleichmäßige Holz trocknet 15 Monate lang an der Luft, bevor es befüllt wird – und dem Whisky seidige Tannine sowie süße Gewürz- und Fruchtnoten verleiht. Das Ergebnis: ein herrlich subtiler, erdiger Single Malt.

Außerdem fiel die Wahl auf Casks aus Chinquapin-Eiche (Quercus Muehlenbergii) aus der Region Northern Ozark in Missouri. Diese Unterart von Quercus Alba ist bekannt für ihre würzigen Einflüsse auf Geschmack und Aroma von Whisky. Den GlenAllachie Virgin Oak Cask macht sie mit komplexen Gewürznoten zu einem außergewöhnlichen Malt. Fast vier Jahre lang luftgetrocknet und dann auf mittlerem Niveau getoastet, ermöglicht Chinquapin Oak ein harmonisches Gleichgewicht von Whisky- und Holzcharakter.



Die bronzefarbene dritte Abfüllung der Virgin Oak Serie punktet mit Sirupsüße und der prickelnden Würze von Zimt und Muskat. Für diesen Effekt entschied sich Billy Walker für Hogsheads aus spanischer Eiche (Quercus Robur). Diese stammen aus den Regionen Galicien und Asturien, insbesondere aber aus dem Kantabrischen Gebirge mit seinem kühleren Klima und höheren Luftfeuchtigkeit. Vor der Abfüllung wird das Holz etwa 18 Monate lang luftgetrocknet, wodurch sich die Eiche für den Whisky öffnet und der Fasscharakter auf den GlenAllachie übergehen kann.

French Oak Finish 12 y. o.

GlenAllachie Virgin Oak Series



12 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon-Barrels, Hogsheads aus französischer Eiche (Quercus Robur)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

UVP: 61,90 €

Tasting Notes:



Nase: Wellen von Honig, Toffee, Mokka, Orangenschale und Muskatnuss.

Gaumen: Heidehonig, Toffee und Karamell mit Schichten von Mokka, Zimt, Grapefruit und einem Hauch von erdigen Tanninen.

Chinquapin Oak Finish 12 y. o.

GlenAllachie Virgin Oak Series



12 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon-Barrels, Casks aus amerikanischer Chinquapin-Eiche (Quercus Muehlenbergii)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

UVP: 61,90 €

Tasting Notes:



Nase: Wellen von Heidehonig, Butterscotch und Orangenschale vereinen sich mit Muskatnuss und Lakritz.

Gaumen: Schichten von Heidehonig, Gerstenzucker, geröstetem Gebäck und Orangenschale, gefolgt von Zimt, Hagebutten und Lakritze.

Spanish Oak Finish 12 y. o.

GlenAllachie Virgin Oak Series

12 Jahre

Fass-Typ: Ex-Bourbon-Barrels, Hogsheads aus spanischer Eiche (Quercus Robur)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

UVP: 61,90 €

Tasting Notes:



Nase: Wellen von Honig, Kokosnuss und Melassesirup, gefolgt von Orangenschale und Zimt.

Geschmack: Schichten von Heidehonig, Melassesirup, Kokosnuss und Orangenschale verschmelzen mit Mokka, Muskatnuss und Zimt.