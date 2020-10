Neu: The Macallan Red Collection

Ein ganz besondere Kollektion präsentiert die Speyside-Destillerie The Macallan heute auf ihrer Website. The Macallan Red Collection erzählt laut eigenen Angaben die Geschichte von The Macallan, einem Streben nach Perfektion in Rot – und stellt diese auch in einem Video dar, welches Sie im oberen bereich unsers Post sowie auf Youtube finden. Im Zentrum der Red Collection stehen der 40-jährige Macallan, der 50-jährige Macallan und der 60-jährige Macallan. Die Kollektion wird dann von Zeit zu Zeit um weitere Abfüllungen ergänzt. Aktuell sind dies ein 71, ein 74 und ein 78 Jahre alten The Macallan Single Malt Whisky.

Zusatz um 15:35:

Auf The whisky business fanden wir nun auch Preise für die einzelnen Abfüllungen:

Die Macallan Red Collection wird später in diesem Monat bei ausgewählten Fachhändlern für die folgenden UVPs erhältlich sein:

40 Years Old £ 11.300 (ca. 12.500 €)

50 Years Old £ 37.500 (ca. 41.400 €)

60 Years Old £ 49.000 (ca. 54.000 €)

71 Years Old £ 58.500 (ca. 64.400 €)

74 Years Old £ 61.500 (ca. 68.000 €)

78 Years Old £ 65.500 (ca. 72.500 €)

Ein einzigartiges Set der Red Collection mit illustrierten Etiketten, die vom Künstler Javi Aznarez sowie den Whisky Makern handsigniert wurden, wird ab dem 15. Oktober 2020 (also heute) bei Sotheby’s London versteigert. Mit der Auktion werden Spenden für die Londoner Food Charity City Harvest gesammelt. Diese Hilfsorganisation bietet den Überschuss der Lebensmittelindustrie für schutzbedürftige Menschen in der ganzen Stadt, pro Woche bereitet sie 80.000 Mahlzeiten zu. Die sechs Abfüllungen des Loses beinhalten jeweils die Flasche mit der Nummer zwei und sind von Kirsteen Campbell (master whisky maker) oder Sarah Burgess (lead whisky maker) signiert. Es wird erwartet, dass der Hammer bei diesem Los bei zwischen 200,000 – 800,000 GBP (ca. 220.000 – 880.000 €) fallen wird.