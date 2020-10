PR: Der exklusive SLYRS Adventskalender

Auch die Slyrs Destillerie bietet für die Vorweihnachtszeit einen Adventskalender. Dieser umfasst 24 zum Teil stark limitierte und vergriffene Abfüllungen und ist auf 500 Stück limitiert. Welche Abfüllungen sich hier verbergen, erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung.

Zusätzlich weist die Slyrs Destillerie noch darauf hin, dass für ihr großes Online-Tasting die letzten freien Plätze gebucht werden können. Am 31. Oktober um 19.30 Uhr taucht Whisky Koryphäe Jürgen Deibel gemeinsam mit 100 Teilnehmern für zwei Stunden in die Welt von Slyrs ein. Das Tasting findet online und per Video-Übertragung statt. Das Tasting Set und damit die Teilnahme an dieser Veranstaltung kann im Online-Shop der Destillerie bestellt werden.

Der exklusive SLYRS Adventskalender

24 verschiedene SLYRS Whiskys für besondere Momente – Limitiert auf 500 Stück

Um die Vorfreude auf Weihnachten zu erhöhen, haben wir dieses Jahr den langersehnten SLYRS Adventskalender vorbereitet. Mit einer sagenhaften Auswahl machen wir die vorweihnachtliche Zeit am Kachelofen zum Genuss. Denn 24 exklusive und zum Teil vergriffene Raritäten warten darauf verkostet zu werden. Mit dabei – für die volle Aromabandbreite – ein SLYRS Nosing Glas.

24 verschiedene Abfüllungen

Der SLYRS Adventskalender umfasst 24 zum Teil stark limitierte und vergriffene Abfüllungen wie beispielsweise die Mountain Edition, die Mountain Edition Wendelstein und die Mountain Edition Stümpfling. Zudem erwartet Sie unsere bereits nach einem Tag ausverkaufte Oktoberfest Edition 2020 – wie auch der limitierte Aged 12 Years Islay Cask Finish und der Aged 12 Years Port Cask Finish. Als ganz besonderes Schmankerl gibt es zudem unsere neue Liqueur-Neuheit welche erst 2021 erscheinen wird.

Der SLYRS Adventskalender ist nur vor Ort in der SLYRS Destillerie und im SLYRS Online-Shop erhältlich!

Folgende Abfüllungen erwarten Sie

6x SLYRS SINGLE MALT WHISKY vol. 0,02l

Classic 43%

Fifty One 51%

Aged 12 Years 43%

Mountain Edition 45%

Mountain Edition Wendelstein 50,3%

Mountain Edition Stümpfling 50,1%



11x SLYRS SINGLE MALT WHISKY FINISHINGS vol. 0,02l

Aged 12 Years Port Cask Finish 43%

Aged 12 Years Islay Cask Finish 43%

Oloroso Cask Finish 46%

Portwein Cask Finish 46%

Rum Cask Finish 46%

Sauternes Cask Finish 46%

Pedro Ximènez Cask Finish 46%

Marsala Cask Finish 46%

Amontillado Cask Finish 46%

Madeira Cask Finish 46%

Oktoberfest Edition 45%



1x SLYRS BAVARIAN RYE WHISKY vol. 0,02l

RYE Whisky 41%



4x SLYRS BAVARIAN WHISKY LIQUEUR vol. 0,02l

Vanilla & Honey 30%

Alpine Herbs 30%

Bavarian Cream 17%

Bairish Coffee 28%



2x SILD SINGLE MALT WHISKY vol. 0,02l

SILD Crannog 48%

SILD Jöl en Reek 42%

Damit sich das Aroma der Whiskys optimal entfalten kann, sind im Paket sechs SLYRS Nosing Gläser beigelegt.