PR: Neu bei Kirsch Import: Single Cask Seasons Winter 2019 – Caol Ila Sherry Cask und zwei neue Elsburn

Und wieder können wir Ihnen Neues vom Importeur Kirsch Import vorstellen – diesmal einen neuen Caol Ila aus dem Sherry Butt von Signatory und zwei neue Abfüllungen aus der Hammerschmiede: Einmal einen Elsburn Marsala und einmal den Emperors Way – Henry IV.

Hier wie immer die vollständigen Infos:

Let it go, let it gooooooooo: Single Cask Seasons Winter 2019 – Caol Ila Sherry Cask

Elsa würde diesen Whisky kaufen! Wenn dieses Argument nicht zieht, dann überzeugt auf jeden Fall der Inhalt: Ein neunjähriger Caol Ila aus einem Sherry Butt vertritt den Winter für das Jahr 2019 in der Signatory Single Cask Seasons Reihe!



Mit dem Caol Ila Seasons Winter 2019 lassen wir noch einmal den Winter auf die deutsche Whiskywelt los! Dieser Single Malt ist der ideale Begleiter für kalte und ungemütliche Wintertage: rauchig mit dunklen Früchten und angenehm wärmend. 594 Flaschen mit 52,3 % Vol. sind von dieser limitierten Abfüllung erhältlich. Wie immer: Weder gefärbt, noch kühlfiltriert!

Caol Ila 2010/2020

Signatory Single Cask Seasons Winter 2019



9 Jahre

Dest. 09/2010

Abgef. 01/2020

Gereift im Refill Sherry Butt

Fassnr. 316625

52,3 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Doppeltes Glück aus dem Harz: ElsBurn Marsala Caks & Emperors Way – Henry the IV

Dieser ELSBURN – THE ORIGINAL HERCYNIAN SINGLE MALT WHISKY durfte vom ersten bis zum letzten Tag in ausgesuchten European Oak Hogsheads reifen, welche zuvor über Jahre für die Reifung von bestem Dolce und Abbocato Marsala genutzt wurden.

Dolce Marsala, der Süßeste aller Weine aus der Familie der Marsala-Weine mit einem Zuckergehalt von mindestens 100 g/l, häufig weit mehr, sowie der halbtrockene Abbocato Marsala hinterließen in den Hogsheads und auch im fertigen Single Malt Whisky deutliche Spuren. Dolce Marsala ist hierbei eine Spur heller, als farbintensiver Sherry oder Portwein.

Farblich ist dieser Malt dennoch dunkel und mit intensiver Mahagonifärbung und aromatisch sehr vielfältig fruchtig.

Insgesamt 1000 Flaschen wurden mit 46%vol. abgefüllt – selbstverständlich kommen alle ElsBurn Single Malts ohne Farbstoffe (non coloured) und ohne Kältefiltration (non chill-filtered) aus.

ElsBurn Marsala



Dest. 2013-2014

Abgef. 01/2020

Gereift in Marsala Hogsheads

1000 Flaschen weltweit

46,0 % Vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Das zweite Release vom EMPEROR’S WAY – THE PEATED HERCYNIAN SINGLE MALT WHISKY möchte die Hammerschmiede ganz in der Tradition des ersten Release direkt als nächste Aromenbombe abliefern. HENRY IV. durfte vom ersten bis zum letzten Tag in ausgesuchten First Fill European Oak Hogsheads & Octaves reifen, welche zuvor über Jahre für die Reifung von bestem PX Sherry genutzt wurden.

Wer aus dieser Destillerie einen normalen Peated Malt aus einem Ex-Bourbon-Cask erwartet, den werden wir enttäuschen müssen – denn die Hammerschmiede möchten den KAISERWEG beschreiten und ihren Stil des „eklektizistischen“ Whiskys treu bleiben. So haben sie sich auch bei dieser Abfüllung des EMPEROR’S WAY – THE PEATED HERCYNIAN SINGLE MALT WHISKY ausschließlich für die besten Pedro Ximenez Fässer entschieden und den ausgesprochen vollmundigen, saftigen und kräftig rauchigen Whisky in einer standesgemäßen Holzverpackung untergebracht.



An den Namensgeber, den EMPEROR’S WAY, also den Kaiserweg hier im Harz, erinnert auch der Editionsname HENRY IV. Im Jahr 1073 (hier sind wir auch gleich bei der Gesamtauflage der Edition!) floh Heinrich IV. von der Harzburg über den Kaiserweg bis nach Eschwege vor den Sachsen.



Der starke lokale Bezug dieses Single Malts ist ganz klar der Liebe zu den Wurzeln hier im Harz geschuldet: Aus diesem Grund hat man sich wie immer für LOCAL BARLEY (um den Harz lokal angebaute Gerste) der Sorten Catamaran und Golden Promise, sowie für LOCAL PEAT (niedersächsichen Torf) entschieden, was in nicht überbordenden, aber sehr soliden 25ppm im Malz resultierte.



Gelagert wurde das Destillat in PX Sherry Hogsheads und Octaves, was für die ausgesprochene Aromendichte und sehr dunkle Farbe sorgt.

Emperors Way – Henry IV

Hercynian Distilling Co.



Dest. 2012-2016

Abgef. 02/2020

Gereift in PX Sherry Hogsheads & Octaves

100% Peated Malt (Catamaran & Golden Promise)

1073 Flaschen weltweit

56,9 % Vol. Fassstärke

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert