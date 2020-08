PR: Neu – „Heart of Peatness“ von Dramful!

Ein neuer unabhängiger Abfüller aus Deutschland stellt sich mit seiner ersten Abfüllung den Whiskyfreunden vor: Dramful! bringt den „Heart of Peatness“, eine torfige Einzelfassabfüllung aus dem Süden Islays (als Ursprungsbrennerei kommen also Laphroaig, Lagavulin oder Ardbeg in Frage). Der mit 58,5% vol. in Fassstärke abgefüllte Whisky ist 12 Jahre alt und wird in einer limitierten Auflage von 71 Flaschen angeboten. Der Preis: 89 Euro. Zu bestellen ist der Whisky momentan entweder über eine Mail an dramful@web.de oder die Facebook-Seite des Abfüllers.

Mehr dazu in der nachfolgenden Presseaussendung:

Neu – „Heart of Peatness“ von Dramful!

Dramful! – Malt Connection ist ein spannender, neuer Abfüller aus Deutschland.

Mit „Heart of Peatness“ bringt Dramful! einen authentischen, geradlinigen Malt aus einer Destillerie im Süden Islays. Dieser reifte für 12 Jahre in einem Ex-Bourbon Hogshead, wurde mit 58.5% abgefüllt und kommt mit schönen maritimen, aschig-rauchigen Noten daher, die an ein erloschenes Lagerfeuer am Strand erinnern.

Dazu florale Anklänge von Heidekraut und etwas Flieder, süßes Popcorn und reifer Zitrusfrucht.

Hinter Dramful! stecken Jan Voss aus dem Sauer- und Thomas Diek aus dem Emsland. Die beiden passionierten Whisky-Nerds sind dem Gerstensaft seit etwa fünf Jahren verfallen. Durch das gemeinsame Hobby der Fassnachreifung zusammengefunden, reifte seit Ende 2019 die Idee, als unabhängiger Abfüller gemeinsam ein eigenes Fass abzufüllen. Sechs Monate später ging dieser Traum in Erfüllung und Dramful! geht mit der ersten Abfüllung an den Start.

Das Label zu „Heart of Peatness“ hat Dramful! von einem lokalen befreundeten Künstler entwerfen und zeichnen lassen.

Weitere Infos gibt es auf der Facebookseite Dramful! – Malt Connection.