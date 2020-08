Serge verkostet: Mannochmore Bourbon vs. Sherry

Heute geht es bei Serge Valentin auf Whiskyfun um die Destillerie Mannochmore in der Speyside. Zwei unabhängige Abfüllungen hat er im Glas, eine aus einem Bourbon Hogshead und eine mit einem Sherry-Finish, also einer Nachreifung in einem Sherryfass, das in diesem Falle zuvor mit Oloroso Sherry gefüllt war.

Beide Abfüllungen wissen in der heutigen Verkostung zu gefallen:

Mannochmore 2010/2020 (55.6%, Malts of Scotland, bourbon hogshead, cask #MoS20008, 299 bottles): 90 Punkte

Mannochmore 11 yo 2008/2019 (56.5%, James Eadie, for the Netherlands, oloroso finish, cask #348033, 298 bottles): 88 Punkte