PR: Neue #MOAW Runde – Die 5 Bartender für das große „Master of American Whiskey“ Finale in den USA sind ermittelt

Das Auswahlverfahren beim „Master of American Whiskey„-Programm ist beendet, und Veranstalter Brown-Forman wird demnächst auf Facebook verlautbaren, welche fünf Bartender zum Finale nach Tennessee fliegen dürfen. Bis das geschieht, informiert der Mutterkonzern von Marken wie Jack Daniel’s einmal über die Veranstaltung und das Ausleseverfahren in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Neue #MOAW Runde: Die 5 Bartender für das große „Master of American Whiskey“ Finale in den USA stehen fest

Hamburg, 10.2.2020 – Ende Januar gab es eine neue Chance für 50 ausgewählte Bartender, sich bei der vierten Runde des etablierten Education-Programms „Master of American Whiskey“, kurz #MOAW, für eine Reise in die USA zu qualifizieren. Am Ende von zwei intensiven Tagen in Berlin mit Workshops, Vorträgen und einem umfangreichen Wissenstest standen die fünf glücklichen Gewinner fest, die im April in die Heimat von JACK DANIEL’S und Woodford Reserve reisen dürfen.

Das 2016 von Brown-Forman Deutschland ins Leben gerufene Education-Programm vermittelt weit über die Kategorie American Whiskey hinausgehendes Fachwissen und gibt viele kreative Impulse, wie man seinen Bartenderjob kreativer gestalten und sein Potenzial voll entfalten kann. Zentrales Element ist auch das Netzwerken, das nach Absolvieren des Programms innerhalb der #MOAWfamily weitergeht.

Das abwechslungsreiche Programm wurde dieses Mal von den Referenten Gabriel Daun, Bar Manager der Gekkos Bar in Frankfurt/M. und einer der Schirmherrn von #MOAW, „Bar-Psychologe“ Claus Lambert, Cocktailian-Kreativdirektorin Caroline Adam sowie Stephan Hinz und Andreas Schanzenbach gestaltet. So präsentierte der auch als Visionär unter den Bar Managern bezeichnete Stephan Hinz, wie man neue, andere Wege einschlägt und mit seinem Unternehmen langfristig wachsen kann. Andreas Schanzenbach, Mitinhaber der Agentur Cromatics, praktizierte mit den Teilnehmern bei einem Impulsvortrag und anschließender künstlerischer Aktion, das eigene kreative Potenzial freizusetzen und über ganz neue Ideen nachzudenken. Caroline Adam vermittelte, welche Chancen der Einsatz digitaler Medien im Bar Management bietet. Trotz beeindruckender Performance der Teilnehmer konnten am Ende nur fünf gewinnen. Die Namen der Finalisten werden in Kürze auf der #MOAW Facebook Seite veröffentlicht. Für sie heißt es am 14. April 2020: auf in den Flieger und ab nach Tennessee und Kentucky, um hier fünf Tage lang in die Welt des American Whiskey abzutauchen und seine Macher vor Ort persönlich kennenzulernen. Und um sich natürlich den Titel zu holen. Denn es kann auch in diesem Jahr nur einen „Master of American Whiskey“ des Education-Programms geben, das unter der Schirmherrschaft von Nick Theurer, Senior Brand Ambassador, und Daniela Rücker, Trade Marketing Manager, beide Brown-Forman Deutschland, Gabriel Daun sowie Mixology Chefredakteur Nils Wrage steht.

Weitere Informationen unter www.moaw.de und auf Facebook „Master of American Whiskey“.