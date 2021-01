PR: Redbreast Irish Whiskey und BirdLife International leisten einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt

Im Vorjahr haben wir ja bereits über die hübsche Verpackungs- und Charity-Idee der irischen Whiskeymarke Redbreast aus dem Haus Pernod Ricard berichtet, jetzt haben wir von Pernod Ricard Deutschland eine deutschsprachige Pressemitteilung dazu bekommen. Die Futterhäuschen, um die es bei der Aktion ging, sind leider bereits restlos ausverkauft, wegen des großen Erfolges hofft man aber nicht nur unter Vogelfreunden auf eine Neuauflage der gelungenen Aktion. Hier die Informationen dazu:

Redbreast Irish Whiskey und BirdLife International leisten einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt

Limited Edition für einen guten Zweck

Die Zusammenarbeit von Redbreast Irish Whiskey mit der Organisation BirdLife International hat ein besonderes Projekt zum Schutz der Vogelartenvielfalt hervorgebracht. Dafür hat Redbreast Irish Whiskey eine Limited Edition auf den Markt gebracht, die nicht nur durch ihre Optik besticht, sondern praktisch ist und einem guten Zweck dient. Sie besteht aus einer Flasche, die eine elegante, kupferne Hülle umgibt und gleichzeitig ein schönes Vogelfutterhäuschen darstellt. 15 Euro jeder bereits verkauften Redbreast 12 Year Old Limited Edition wurden direkt an BirdLife International gespendet und kommen dem Erhalt der Artenvielfalt und der Vogelschutzarbeit zugute. Das gemeinsame Ziel der Kooperation ist es, heimische Vögel in der Winterzeit zu helfen und dadurch die Artenvielfalt aufrechtzuerhalten. Mit der Limited Edition können Whiskey-Liebhaber die Aktion von Redbreast und BirdLife International unterstützen. Zusätzlich werden durch die Partnerschaft lebenswichtige Mittel zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensräume vieler Vogelarten bereitgestellt. Laura Hanratty, Head of Prestige and Speciality Brands von Irish Distillers, erklärt das Engagement hinter dem gemeinsamen Projekt:

« Wir sind stolz auf die Einführung der wunderschön gearbeiteten Limited Edition. Sie wurde speziell für die Verwendung als Vogelfutterhäuschen entwickelt. Dafür haben wir eng mit BirdLife International zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das Futterhäuschen unserer Mission gerecht wird. Denn gerade in den kälteren Monaten, in denen die Nahrung knapp werden kann, wollen wir natürlich nicht nur die Rotkehlchen, sondern alle heimischen Vögel schützen.»

Genießen und Gutes tun

Das Besondere der exklusiven Flasche ist das Gehäuse: Redbreast-Fans, die eine der Flaschen erworben haben, können das Vogelfuttergehäuse mit Futter füllen, im eigenen Garten aufhängen und so im Winter die Vogelpopulationen schützen.

Gemeinsam für den Erhalt der Artenvielfalt

Das gemeinsame Projekt soll die wichtige und nachhaltige Botschaft noch tiefer im Bewusstsein der Menschen verankern. Redbreast Irish Whiskey ist einer von weltweit 100 BirdLife-Partnern, die sich für den Schutz von Vögeln, Lebensräumen und globaler Vielfalt einsetzen. Aufgrund der positiven Resonanz auf die Aktion sind weitere gemeinsame Projekte geplant.