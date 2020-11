PR: Single Cask Collection – ein neuer unabhängiger Abfüller für Whiskymax Import

Der unabhängige Abfüller Single Cask Collection aus Österreich (viele Whiskyfreunde werden ihn schon von Messen im süddeutschen Raum und in Österreich kennen) ist ab sofort in Deutschland im Import von Whiskymax verfügbar. Zum Start sind insgesamt sechs Whiskys von SCC verfügbar, die in der Presseaussendung ebenso aufgeführt sind wie die Geschichte hinter dem unabhängigen Abfüller, der seit 13 Jahren am Markt tätig ist:

Single Cask Collection – ein neuer unabhängiger Abfüller für Whiskymax Import

Wir freuen uns sehr die Single Cask Collection von der gleichnamigen GmbH aus Österreich ins Portfolio mit aufnehmen zu dürfen.

Hinter dem unabhängigen Abfüller verbirgt sich Roland Hinterreiter, Gründer und Geschäftsführer, den wir gerne zur Entstehung und Philosophie zitieren möchten.

Als bekennender Genussmensch bin ich stetig auf der Suche nach interessanten Getränken und Speisen. Auf dieser Suche stieß ich (Roland Hinterreiter) vor ca. 15 Jahren auf Single Malt Whisky. Zuerst nur zu bestimmten Anlässen zu Hause, später öfter. Sehr schnell konnte ich das Interesse an Whisky bei vielen meiner Freunde wecken, sodass wir 2006 einen kleinen Verein gründeten. Dort trafen wir uns 1x im Monat zu einem gemeinsamen Abend mit Whisky und Gemütlichkeit. Echte Whisky-Trinker lieben die Gemütlichkeit und das Genießen. Schnell war die Idee einer eigenen Clubabfüllung geboren. Nach langer Suche und intensiver Recherche konnte ich ein ¼ Fass kaufen und nach Österreich importieren. Damals noch als exklusive Klubabfüllung, sollten in den nächsten Monaten gleich 3 halbe Fässer als erste Single Cask Collection Abfüllung folgen. Die Firmenidee war geboren 2007. Also gründete ich mit 4 weiteren Freunden (der harte Kern) die Firma Single Cask Collection GmbH im Jahre 2009. In folgenden importierten wir an die 10 Fässer. Mittlerweile eben nicht nur Whisky sondern auch GIN, Rum, Grappa, Cognac, Calvados und Brandy. Bei der Auswahl unserer Kollektion wird großer Wert auf die Qualität der einzelnen Abfüllungen gelegt. Unsere Abfüllungen werden unverändert mit ihrer Original-Fassstärke vom Fass in die Flasche gefüllt. Durch diesen Prozess entsteht ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die Fässer werden so abgefüllt wie sie sind (Einzelfassabfüllung in Fassstärke). Das heißt keine Farbzugabe, keine Kaltfiltration, keine Wasserzugabe. Die einzigartige ursprüngliche Qualität des Whisky wird dadurch erhalten. Durch die Einzelfassabfüllung ist die Flaschenquantität begrenzt. (200-300 Flaschen pro Fass). Das Produkt ist daher automatisch sehr limitiert.

Bei uns erhältlich und limitiert

Single Cask Collection Glen Ord 8yo Bourbon Hogshead 60,7%

Single Cask Collection Ardmore 11yo Ex Laphroaig Barrel 61,1%

Single Cask Collection Tullibardine 11yo Bourbon Hogshead 56,0%

Single Cask Collection Macduff 12y Bourbon Hogshead 47,0%

Single Cask Collection Aultmore 14yo 1st Fill Bourbon Barrel 55,2%

Single Cask Collection Benrinnes 12yo Rum Cask Finish 55,7%