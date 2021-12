PR: Teufelswhiskey – der erste Whiskey des EC Bad Nauheim

Einen ganz speziellen irischen Whiskey dürfen wir Ihnen heute vorstellen: Gemeinsam mit dem Eichockeyclub EC Bad Nauheim hat irish-whiskeys.de einen Fanwhisky zum 75-jährigen Jubiäums des Clubs entwickelt und präsentiert den Teufelswhiskey nun als Release One. Es handelt sich um einen dreifach destillierten Irish Single Malt Whiskey aus dem Rotweinfass, der in Fassstärke abgefüllt wurde. Um knapp 60 Euro können Sie diese Sonderausgabe im Webshop von irish-whiskeys.de bestellen.

Hier noch zusätzliche Infos und die Tasting Notes dazu:

Teufelswhiskey – der erste Whiskey des EC Bad Nauheim

Jetzt wird es sportlich: wir haben in Kooperation mit dem EC Bad Nauheim eine Whiskeyserie entwickelt. Die Profimannschaft des DEL 2 Legisten EC Bad Nauheim, auch Rote Teufel genannt, werden in Zusammenarbeit mit uns immer wieder besondere Fässer auswählen. Natürlich sollen diese zur Eishockeymannschaft passen.

Anlässlich des 75-jährigen Jubibläums des Clubs haben wir den Release One gewählt. Was würde besser zu den Roten Teufel passen, als ein Whiskey, der im Rotweinfass reifen durfte. Dieser triple distilled Single Malt Whiskey lagerte 5 Jahre in einem Ex-Rotweinfass aus Frankreich. Natürlich wurde der Whiskey in Fassstärke abgefüllt.

Ein Single Cask Release, der das Feuer der Mannschaft widerspiegelt und die Komplexität von Irish Whiskey zeigt.

Die Abfüllung ist auf 296 Flaschen limitiert.

Teufelswhiskey Red Wine Cask, Single Malt Whiskey, 57,5% Vol.

Vol.: 57,5 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein

Abfüller: Irish Whiskeys Germany

Aroma: Haselnuss, Cassis, Erdbeere, Marzipan, Schokolade

Geschmack: Nelken, dunkle Beeren, Vanille, Banane, Schokolade

Nachklang: langanhaltendn mit würzigen Noten

Den Teufelswhiskey Red Wine Cask können Sie hier im Webshop von irish-whiskeys.de bestellen