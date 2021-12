PR: Kirsch Import bringt Cotswolds First Fill STR Barrique Single Cask und Cotswolds Reserve neu nach Deutschland

Die englische Cotswolds Distillery bringt über den deutschen Importeur Kirsch Import zwei neue Abfüllungen nach Deutschland – rechtzeitig zu Weihnachten und für alle, die noch ein geschmackvolles Geschenk für sich oder die Liebsten suchen.

Über beide Abfüllungen, den Cotswolds First Fill STR Barrique Single Cask und den Cotswolds Reserve Single Malt Whisky, können Sie hier mehr lesen:

„Single Cask Bells are ringing“: Komplexe Genusserlebnisse aus der Cotswolds Distillery

Cotswolds: Ein Begriff, der Synonym steht für unberührte Natur, verschlafene Cottages – und erstklassigen Single Malt Whisky. Die Cotswolds Distillery ist seit 2014 die erste vollumfängliche Brennerei der Region. Inmitten eines Postkartenidylls produziert sie naturbelassenen, englischen Whisky in zwei kupfernen Pot Stills. Dessen Hauptmerkmal? Fruchtige Komplexität.



Für sie ist kein Geringerer als Dr. Jim Swan verantwortlich. Gemeinsam mit dem Single-Malt-Experten kreierte die Cotswolds Distillery ein Destillat mit hohen Esteranteilen – u.a. durch ausgiebige Fermentation von über 90 Stunden sowie ungewöhnliche Cut Points. So wird der Vorlauf schon nach wenigen Minuten abgetrennt, um die fruchtigen Ester im Destillat zu bewahren. Zugleich nehmen die Brenner den Cut zum Nachlauf früher vor als gewöhnlich, damit keine der schwereren, raueren Bestandteile in den Rohbrand gelangen.



Reifen darf der weiche, fruchtige „New Make“ neben Bourbonfässern vor allem in STR-Rotweinfässern aus amerikanischer Eiche, ausgehobelten, ausgebrannten und neu verkohlten („shaved“, „toasted“, „recharred“) Fässern, die stark mit dem Whisky-Rohbrand interagieren. Ihr Erfinder? Dr. Jim Swan.

Ausschließlich in einem dieser hochaktiven Fässer reifte ein für die Kunden von Kirsch Import abgefülltes Single Cask der Engländer. Den First Fill STR Barrique 2016/2021 brannte Cotswolds aus 100% lokaler, bodengemälzter Gerste. Bei fassstarken 60,6% vol. entfaltet der bernsteinfarbene Single Malt genüssliche Aromen wie Toffee, Eiche und rote Früchte.



Ebenfalls neu ist der Cotswolds Reserve. Der Small Batch Whisky mit klassischen Noten von Vanille, Honig und Butterscotch sowie einem Hauch Kokosnuss ist mit seinen 50 Volumenprozenten kräftiger als der Cotswolds Standard Single Malt. Für einen ausgeglichen Dram änderten die Brenner zudem das Mischungsverhältnis: Der handgemachte Malt Whisky besteht zu 80% aus in Bourbon- und zu 20% aus in STR-Weinfässern gereiftem Destillat.

Cotswolds First Fill STR Barrique Single Cask

Single Malt Whisky

Specially Selected and bottled for Kirsch Import

5 Jahre

Dest. 17/07/2016

Abgef. 10/09/2021

Fasstyp: First Fill STR Barrique Cask

Fassnr. 705

285 Flaschen

60,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Cotswolds Reserve

Single Malt Whisky

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, STR Red Wine Casks

5.000 Flaschen (weltweit)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert