PR: Genüsslich und entspannt durch die Weihnachtszeit mit dem Baileys Holiday Re-Treat

Von Baileys, dem irischen Whiskey-Sahnelikör, haben wir ein schönes vorweihnachtliches Rezept namens Baileys Hot Chocolate Sparklers erhalten, das wir natürlich gerne mit Ihnen teilen möchten. Und für die Hamburger unter unseren Lesern hat Baileys auch noch einen Tipp fürs Ausgehen am Abend in der Presseaussendung mitgeschickt…

Genüsslich und entspannt durch die Weihnachtszeit – mit dem Baileys Holiday Re-Treat

Berlin, 09. Dezember 2021 – Die Weihnachtszeit ist eine magische Zeit – gleichzeitig aber auch eine stressige. Es gilt bei Wind und Wetter Geschenke zu kaufen, ein Familientreffen jagt das nächste und die To-Do Liste ist randvoll. Zum Glück sorgt der Baileys Holiday Re-Treat für eine harmonische Auszeit in turbulenten Zeiten! Baileys lädt ein, den Alltagstrott und den vorweihnachtlichen Shopping-Stress gegen entspannte Wohlfühlmomente einzutauschen und kalte Wintertage mit dem „Hot Chocolate Sparklers“ zu versüßen.

Mit einer himmlischen Versuchung aus Baileys Original Irish Cream und heißer Schokolade sowie einigen Self Care Ritualen wird das eigene Zuhause im Handumdrehen zur gemütlichen Oase, in der einen so schnell nichts mehr aus der Balance bringt. Dazu darf definitiv der weihnachtliche Baileys „Hot Chocolate Sparklers“ nicht fehlen – eine himmlische Versuchung aus Baileys Original Irish Cream und heißem Kakao, getoppt mit einem funkelnden Wow-Effekt. Feinster irischer Whiskey trifft auf frische Sahne, reichhaltige Schokolade und Vanille Aroma – vereint zu einer süßen Sünde!

Holiday Re-Treat at Home

Eins ist klar: Wenn es draußen hektisch, kalt und stürmisch wird, ist es umso wichtiger sich aktiv seine Erholungsphasen zu nehmen und die Wärmereserven wieder aufzufüllen – das schont nicht nur die Nerven, sondern auch das Immunsystem! Am besten tauscht man die unbequeme Jeans gegen Bademantel, Pyjama und dicke Kuschelsocken und sucht sich einen Ausgleich zum Alltagsstress. Ob beim kreativen Foodstyling oder beim Plätzchen backen (z. B. leckere Spekulatius-Waffel-Cookies mit Baileys), ob in der Badewanne oder unter der Kuscheldecke auf dem Sofa – beim Baileys Holiday Re-Treat sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wichtig ist nur eins: Gemütlichkeit. Und manchmal braucht es eben einfach nur eine heiße Schokolade, die so richtig schön von innen wärmt … Und mit einem Schuss Baileys wird sie unwiderstehlich köstlich!

Hamburger aufgepasst: Eine kleine Pause mit Baileys im Barefood Deli

Eine Auszeit im stressigen Weihnachtstrubel, zwischen all den Einkäufen? Das geht in Hamburg. Im Szene-Lokal Barefood Deli gibt es bis einschließlich 23. Dezember einen Baileys-Tisch, der dazu einlädt, sich einen kurzen Moment der Ruhe zu gönnen – am besten mit einem Hot Chocolate Sparklers.

Baileys Hot Chocolate Sparklers

Rezept:

40 ml Baileys Original Irish Cream (17% vol.)

1 EL Kakaopulver

80 ml Milch



Zum Garnieren:

1 Klacks Schlagsahne

Marshmallows

Schokostreusel

Schokosauce



Zubereitung:

Aus dem Kakaopulver und der Milch eine heiße Schokolade anrühren. In den absoluten Lieblingsbecher gießen und köstlichen Baileys dazugeben. Großzügig garnieren: Ein Klacks Schlagsahne, Marshmallows (am besten geröstet), Schokoraspel … wonach auch immer gerade der Sinn steht! Für den gewissen „Sparklers” sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ganz wichtig: Kurz innehalten, um das Wunderwerk bestaunen! Dann zum Löffel greifen und sofort genießen.

Dieser Drink enthält 5,5 g Alkohol pro Portion