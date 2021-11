PR: The House Of Suntory präsentiert Hibiki Japanese Harmony Limited Edition in der kunstvoll gestalteten Designflasche

Im letzten Monat stellten wir Ihnen bereits den Hibiki Japanese Harmony Limited Edition 2021 in der englischsprachigen Suntory-Pressemitteilung vor. Die limitierte Edition der Hibiki Designflaschen-Serie ist seit Oktober 2021 auch in Deutschland erhältlich. Heute erhielten wir die deutschsprachige Presseinfo zu dieser Abfüllung, die wir hier natürlich ebenfalls sehr gerne mit Ihnen teilen:

THE HOUSE OF SUNTORY PRÄSENTIERT:

HIBIKI® JAPANESE HARMONY™ LIMITED EDITION 2021 IN DER KUNSTVOLL GESTALTETEN DESIGNFLASCHE

Die einzigartige Flasche der limitierten Edition visualisiert den Reichtum der japanischen Jahreszeiten und steht für die japanische Philosophie der Harmonie zwischen Natur und Menschen.

Frankfurt, im November 2021 – Mit der Hibiki® Japanese Harmony™ Limited Edition präsentiert The House of Suntory, Begründer und Pionier der japanischen Whisky-Tradition, die neueste limitierte Edition der Hibiki Designflaschen-Serie. Das einzigartige aus Blumen und Wasserläufen bestehende Design verleiht der

lebensspendenden Kraft der sich ständig wandelnden 24 Jahreszeiten Japans einen künstlerischen Ausdruck. – Die außergewöhnliche limitierte Edition ist seit Oktober 2021 in Deutschland erhältlich.

Seit ihrer Einführung im Jahr 1989 zeichnet sich die Hibiki Flasche durch ihre charakteristischen 24 Facetten aus, symbolisch für die 24 Stunden des Tages sowie die 24 Jahreszeiten des traditionellen japanischen Mondkalenders. Die limitierte Auflage 2021 ist eine Hommage an Ryusui-Hyakka („einhundert Blumen und fließendes Wasser“). Das Designmotiv visualisiert den zyklischen Lauf der Zeit, es zeigt die Blüten der japanischen 24 Jahreszeiten sowie den sich ständig ändernden Wasserfluss, der eine Jahreszeit mit der

anderen verbindet. Die Hibiki Flasche zelebriert die Schönheit von Blüten, Farben und Formen beliebter saisonaler Blumen, die das japanische Jahr so besonders machen. Die tiefe Wertschätzung für die Jahreszeiten sowie das Gespür für den Lauf der Zeit sind tief verwurzelt im einzigartigen Wesen der japanischen Kultur und ihrer Harmonie mit der Natur. In vollkommenem Einklang mit der Philosophie von Suntory, stellt die Designflaschen-Serie die nächste Iteration im kontinuierlichen Streben der Marke nach Harmonie dar.



„Die ikonische Hibiki-Flasche repräsentiert seit jeher japanische Kunst sowie japanisches Design und brachte dies in den letzten zehn Jahren durch eine Reihe imitierter Editionen wunderbar zum Ausdruck“, erklärt Jon Potter, Managing Director des House of Suntory. „Diese speziell entworfene Flasche ist nicht nur die Fortsetzung dieser künstlerischen Aussage, sie ehrt auch das Ethos von Hibiki und Suntory, in Harmonie mit der Natur zu leben. Eine Philosophie, die gerade im Jahr 2021 mehr denn je in der Welt widerhallen könnte.“

Seit der Gründung im Jahr 1989 gilt die Marke Hibiki als Inbegriff des japanischen Whiskys. Hibiki ist nicht nur Japans meistprämierter Blended Whisky, sondern auch einer der angesehensten und renommiertesten Whiskys der Welt. Der im Jahr 2015 eingeführte Hibiki Japanese Harmony ist ein harmonischer Blend, der

den Reichtum der japanischen Natur mit der Leidenschaft und Perfektion japanischer Handwerkskunst verbindet. Hibiki Japanese Harmony ist eine sorgfältige Mischung aus einer erlesenen Auswahl von Malt- und Grain-Whiskys der Destillerien Yamazaki, Hakushu und Chita des House of Suntory. Die einzigartige Komposition lässt eine harmonische Einheit entstehen, die eine Fülle an Geschmacksrichtungen und Aromen entfaltet.

Ob als Geschenk für einen besonderen Anlass oder zum persönlichen Vergnügen, die Hibiki Limited Edition 2021 ist eine Einladung, die japanische Harmonie zu entdecken und zu genießen.

Die Hibiki Japanese Harmony Limited Edition 2021 ist seit Oktober 2021 in Deutschland erhältlich.



TASTING NOTES: HIBIKI JAPANESE HARMONY

FARBE: Bernstein

AROMA: Rose, Litschi, ein Hauch von Rosmarin, reife Holznoten, Sandelholz

GESCHMACK: Honigartige Süße, kandierte Orangenschalen, weiße Schokolade

NACHKLANG: Subtiler, zarter, langer Abgang, mit einem Hauch von Mizunara

(japanische Eiche)

ALKOHOLGEHALT: 43 % Vol.

GEBINDE: 0,7 l

UVP: 130,00 €