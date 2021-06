PR: Verlockend süßer Sherry-Nektar – Secret Speyside 9 Jahre (whic Amazing Whiskies)

whic.de setzt die Serie „Amazing Whiskies“ mit einem geheimen Speysider fort – gereift in einem Oloroso Barrel und mit kräftigen 54,7% Vol. abgefüllt..

Alles über den Amazing Whiskies Secret Speyside 9 Jahre in der nachfolgenden Info, die uns whic.de für unsere Leser übermittelt hat – dort finden Sie auch einen Link auf den Webshop, wo Sie den Whisky kaufen können:

Verlockend süßer Sherry-Nektar

Secret Speyside 9 Jahre (whic Amazing Whiskies)

Episode 10 von whics Serie Amazing Whiskies entführt uns in die beliebte Speyside – und wie! Das Finish im Oloroso Barrel schenkt dem eleganten Single Malt überwältigende Fruchtkompottaromen & feine Tannine. Gemeinsam mit Tabak- und Ledernoten entsteht eine genussvolle Balance. Nach insgesamt 9 Jahren Reifezeit und bei einem kräftigen Alkoholgehalt von 54,7% Vol. ist dieser Genuss von einer einnehmenden Intensität. Einziger Wermutstropfen: Das Fass gab nur insgesamt 264 Flaschen her. Doch die kommen in besonders coolem Vintage-Comic-Design daher und wie üblich mit schicker Tube und tollem Begleitheft zum Sammeln.

„Dieser Single Malt Whisky ist eine intensive Erfahrung für die Sinne. Süße Kirschsiruparomen nehmen Sie regelrecht gefangen. Mit Tabak, dunkler Nussschokolade und Leder entsteht ein wunderbar ausgewogenes Ensemble. Mit etwas schwarzem Pfeffer und einer feinen Röstnote findet der elegante Genuss seinen Abschluss. Rundum wundervoll.“ – Arne Wesche

Geschäftsführer whic GmbH

Die Serie Amazing Whiskies

Dieser Secret Speyside 9 Jahre ist Episode 10 von whics Amazing Whiskies Serie. whic sagt Danke mit 30 wunderbaren Whiskys für eine wunderbare Whisky-Community. Amazing Whiskies eben – für amazing Kunden. Jeder Whisky kommt in einer schwarzen Tube und mit einem fantasievollen Mini-Booklet. Hier entdecken Sie kreatives Design mit unbeschwertem Genuss.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Whisky-Online-Shop Deutschlands. Über 2000 Artikel rund um Whisky und Whiskey sind dauerhaft lieferbar. Außerdem werkelt whic.de mit viel Herzblut an seinen eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/amazing-whiskies



