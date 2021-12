Schon bald: Lindores Abbey „The Cask of Lindores Bourbon“

Die PRINEUS GmbH, Importeur der Whiskys der Lindores Abbey Distillery, informiert darüber, dass in Kürze eine neue Abfüllung erhältlich sein wird. In Kürze bedeutet, dass die Lieferung aus den Lowlands für die näschsten Tage erwartet wird und dann noch an die Fachhändler verteilt werden muss.

„Cask of Lindores“ ist eine neue Reihe, in der die junge Destillerie, die nahe der historischen Geburtsstätte des schottischen Whiskys liegt, Abfüllungen aus verschiedenen Fässern vorstellen wird. Den Anfang macht eine Abfüllung aus Bourbon Casks, also jener Stil, aus dem der Charakter des Destillats recht deutlich hervortritt.

Hier die Tasting Notes des Cask of Lindores Bourbon, der mit 49,4% vol. abgefüllt ist im Handel rund um 65 Euro kosten sollte:

Verkostungsnotizen:

Farbe: helles Gold

Nase: Sanfte Frucht, rote Äpfel und Birnen kombiniert mit süßer Vanille, Butterscotch und Vanillepudding mit Zitrusnoten.

Geschmack: Fruchtiges Obstgartenaroma, wie z.B. Kochäpfel, zitronig mit einem Hauch von Bitterkeit, bedeckt mit holzigen Eichennoten und würzigen pfeffrigen Noten.

Nachklang: mittellang