Schon bald: SLYRS Mountain Edition 2023

Aus der SLYRS Destillerie am Schliersee erreicht uns die Nachricht, das schon bald mit der neuesten SLYRS Mountain Edition zu rechnen ist. Oder besser gesagt, Mountain Editions, denn es gibt sie wie in jedem Jahr in zwei Ausführungen. Zu erwarten ist sie wohl mit Anfang Mai, wie in den Vorjahren auch.

Mehr dazu von der Brennerei selbst:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SLYRS präsentiert die Mountain Edition 2023

Die SLYRS Mountain Edition reift in luftiger Höhe auf dem Stümpfling. Mit 1501 Metern das höchste Whisky-Lager Deutschlands. Leicht rauchiges Gerstenmalz und klares Bergquellwasser machen den besonderen Charakter dieser Abfüllung aus.

Durch die unterschiedlichen Jahreszeiten und den extremen Temperaturschwankungen von bis zu 60 Grad, kann der Whisky deutlich mehr Aromen aus den Eichenholzfässern ziehen. Erst nach fünf langen Jahren werden die Fässer dann in Flaschen abgefüllt. Wie immer nur in kleiner Stückzahl und streng limitiert.

In zwei unterschiedlichen Varianten erscheint die jährliche SLYRS Mountain Edition: Zum einen als Mountain Edition – 45,0% vol. in der edlen Panorama-Kartonage mit stilechter Bergoptik. Der Jägerkamp ist 2023 der Namensgeber unserer SLYRS Mountain Edition Sonderedition. Am Fuße des 1746 Meter hohen Berges entspringt die Bannwandquelle. Das reine Alpenquellwasser aus dieser Bergquelle bildet die Basis für den einzigartigen Geschmack der SLYRS Whiskys, so auch der Mountain Edition. In 1501m reift dieser Whisky im SLYRS Mountain-Lager bei reinster Bergluft, bei extremen Temperaturschwankungen von bis zu 60 Grad.

Streng limitiert auf 1746 Flaschen spiegelt er mit 50,4% vol. die volle Kraft des Berges wider.