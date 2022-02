Serge verkostet: Alte Grains zum Valentinstag

Juristisch besteht zwischen einer Gersten-Spirituose aus Pot Stills und einer Getreide-Spirituose aus Patent Sills (auch unter Coffey Stills und Continuous Still bekannt) kein Unterschied. Denn Gerichte in Groß-Britannien entschieden im 19. Jahrhundert, dass Beide (Malt und Grain) sich Whisky nennen dürfen. Auf der geschmacklichen Ebenen sieht es allerdings anders aus. Beim Grain Whisky treten oft Aromen von Kokosnuss und Nagellack in den Vordergrund. Und diese werden, so Serge Valentin in seiner heutigen Einleitung, durch gute Fässer in Schach gehalten. Und durch viel Zeit und langer Reifung, möchte man nach seiner Grain Whisky Session ergänzen. Und lang gereift heißt heute auf Whiskyfun: 30 Jahre und viel mehr. In der Übersicht stellt sich das Valentinstag-Tasting so dar:

Abfüllung Punkte