IslayVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Caol Ila 21-30 (Teil 3 von 4)

Mit 93 Punkten erhält eine G&M Abfüllung für Sestante heute die höchste Punktezahl, aber auch die anderen sind gut bis sehr gut bewertet

Und auch heute geht es mit zehn Whiskys aus der Destillerie Caol Ila weiter, bunt gemischt, wie gehabt. 3 Punkte erreicht heute die erste der Proben, die Serge verkostet, ansonsten sehen wir hier wieder gute bis sehr gute Bewertungen in unserer Tabelle:

AbfüllungPunkte

Caol Ila 16 yo (40%, Gordon & MacPhail for Sestante, 75cl, +/-1985)93
Caol Ila 12 yo 2012/2025 (52.3%, James Eadie, Distilleries of Great Britain & Ireland, recharred American oak hogshead, cask #313104, 314 bottles)83 
Caol Ila 15 yo 2007/2023 (53.4%, Sansibar for Casa de Vinos Whisky Abbey Festival, bourbon cask, 150 bottles) 87
Caol Ila 16 yo 2008/2025 (54.8%, Liquid Treasures and The Whisky Fair, Barbados rum barrique finish, Love & Peace series, 274 bottles)81
Caol Ila 12 yo 2013/2025 (54.5%, Signatory Vintage for LMDW Plume, Itinéraires, sherry butt)88
Caol Ila 13 yo 2012/2025 (53.1%, Decadent Drams, first fill sherry hogshead, 212 bottles)89
Caol Ila 15 yo 2009-2010/2025 (57.1%, Decadent Drams, first fill sherry hogshead, 252 bottles)89
Caol Ila 14 yo 2010/2024 (55.9%, The Whisky Blues, ex-Jamaican rum JMWP barrel, cask #318192, 217 bottles)84
Caol Ila 13 yo 2010/2023 (55.4%, Whisky Age, refill barrel, cask #319312, 220 bottles)88
Caol Ila 12 yo 1982/1994 ‘Cask Strength’ (62.4%, The Cooper’s Choice, VA.MA Italy)89
Caol Ila. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen

