Serge verkostet: Drei aus Glenturret

Drei Abfüllungen aus der Destillerie Glenturret in den schottischen Highlands stehen heute auf dem Verkostungszeittel von Serghe Valentin. Eine davon ist eine Originalabfüllung aus der Brennerei, zwei sind unabhängige abgefüllte Whiskys von dort.

Der knappe „Sieg“, wenn man bei Verkostungen überhaupt in solchen Begriffen reden will, geht an einen 35 Jahre alten Glenturret von That Boutique-y Whisky Company. Hier die gesammelten drei Resultate der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Glenturret 12 yo ‚2021 Release‘ (46%, OB) 85 Ruadh Maor 10 yo 2009/2020 (53.8%, Claxton’s for Fadandel, Moscatel quarter cask, cask #156A, 178 bottles) 80 Glenturret 35 yo (47.7%, That Boutique-y Whisky Company, batch 2, 365 bottles, 2016) 87