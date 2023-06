Serge verkostet: Einige Blends

Neben der Vielzahl an Malt Whiskys, die auf dem Markt erscheinen, gehen die Blended Whiskys ein klein wenig unter. So geht es auch Serge Valentin und seinen täglichen Verkostungen. Wenigstens ein paar Mal im Jahr möchte er sich dieser Sparte widmen, so zu Beispiel in der heutigen Session. Neben Abfüllungen zweier traditioneller Blend Marken (Johnnie Walker und White Heather) finden wir hier auch die Kreationen zweier neuerer (Compass Box) und neuer (Turntable) Whisky-Maker. Die Benotungen und Wertungen können sich mehr als sehen lassen:

Abfüllung Punkte