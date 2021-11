Serge verkostet: Neun Grains

Grain Whisky ist Whisky aus Destillationskolonnen, durch den Blended Whisky zu einer günstigeren Alternative zu Malt Whisky wurde. Sein Image entsprach dem einer billigen Zutat, und es bedarf aktiver und wohlausgewählter Fässer sowie viel Zeit, um einen Grain Whisky zu kreieren, der auch den Gaumen von Malt-Verwöhnten erfreuen kann. In den letzten Jahren erschienen vermehrt bemerkenswerte Grain Whiskys. Hauptsächlich sind dies Single Grain Scotch Whisky, das Angebot an Blended Grains ist quantitativ wie auch qualitativ überschaubar – wobei Compass Box hier allerdings herausragend und deshalb deutlich hervorzuheben ist. Beim heutigen Single Grain Scotch Whisky Tasting auf Whiskyfun zeigt sich einmal mehr, dass gerade Grain Whisky eine lange Reifezeit im Fass sehr sehr gut tut. Der einzige Grain mit einer Lagerzeit unter 20 Jahren weiß am wenigsten zu gefallen, auf der anderen Seite lösen die fast 50 Jahre alten Grains Begeisterungsstürme aus. Im Detail:

Abfüllung Punkte

Girvan 13 yo 2006/2019 (61.2%, Fadandel.dk, barrel, cask #532404, 203 bottles) 50 Cambus 26 yo 1991/2018 (49.4%, The Whisky Agency for Whisky Picnic Bar Taiwan, sherry butt, cask #103022, 55 bottles) 82 Strathclyde 29 yo 1989/2019 (55.7%, Cadenhead, World Whiskies, bourbon barrel, 180 bottles) 85 Girvan 30 yo 1991/2021 (49.6%, Chapter 7, ‚Monologue‘, bourbon barrel, 547 bottles) 85 Invergordon 31 yo 1990/2021 (53.9%, Liquid Treasures, barrel, 152 bottles) 86 North British 32 yo 1989/2021 (46.7%, Cask 88, refill bourbon, cask #213649, 215 bottles) 88 Cameronbridge 46 yo 1974/2021 (40.1%, Boogieman Import, hogshead, 54 bottle) 91 North of Scotland 49 yo 1971/2021 (40.4%, Boogieman Import, hogshead, 56 bottle) 87 Carsebridge 48 yo (56.3%, Elixir Distillers, Whisky Trail Silhouettes, 2021) 90